Provincia di Benevento, il laboratorio sannita: Cataudo, Parisi e De Caro alla ricerca di un nuovo equilibrio anti Mastella, e della benedizione di San Pio

Nelle elezioni provinciali spesso si leggono numeri, liste e pesi ponderati.

Ma la politica, soprattutto nel Sannio, è quasi sempre qualcosa di più: è la ricerca di nuovi equilibri, la ridefinizione di rapporti di forza, la costruzione di alleanze che guardano oltre la scadenza immediata.

Non una competizione qualsiasi ma l’intesa a depotenziare Clemente Mastella

In questa chiave, l’eventuale candidatura di Claudio Cataudo potrebbe assumere un significato che va ben oltre la semplice sfida a Nino Lombardi. Non sarebbe soltanto una competizione tra due aspiranti presidenti della Provincia, ma il tentativo di costruire un’alternativa politica all’egemonia che negli ultimi anni ha avuto come punto di riferimento Clemente Mastella.

Il cuore del mastellismo governato da Cataudo

Cataudo, sindaco di Ceppaloni, porta con sé una particolarità non trascurabile. Governare il comune che ha rappresentato per decenni il cuore simbolico del mastellismo e proporsi come figura alternativa significa inevitabilmente caricare la candidatura di un valore politico che supera i confini amministrativi. In questo senso, la sua eventuale discesa in campo sarebbe letta da molti come la dimostrazione che anche nei territori tradizionalmente riconducibili all’influenza mastelliana esiste ormai uno spazio per altre leadership.

La Lega Sannita cerca la riscossa rincorrendo l’inciucio

In questo scenario si inserirebbe Domenico Parisi. La Lega sannita, ridimensionata rispetto alle stagioni migliori del centrodestra nazionale, ha bisogno di tornare centrale nei processi decisionali locali. Sostenere un candidato civico-amministrativo come Cataudo consentirebbe a Parisi di presentarsi come il federatore di un fronte di amministratori insofferenti alla tradizionale polarizzazione del sistema politico provinciale. Non una battaglia ideologica, ma un’operazione di posizionamento.

La vera chiave di lettura, tuttavia, potrebbe essere un’altra. E porta il nome di Umberto Del Basso De Caro.

Una delle interpretazioni più interessanti — e politicamente plausibili — è che De Caro possa vedere nelle provinciali l’occasione per accelerare un processo già in corso: il progressivo superamento delle vecchie contrapposizioni tra aree moderate del centrosinistra e del centrodestra locale. Non necessariamente attraverso accordi formali, ma mediante convergenze pragmatiche tra amministratori.

In questa prospettiva, sostenere o comunque favorire una candidatura alternativa a quella sostenuta da Mastella potrebbe avere un duplice effetto. Da un lato indebolire il tradizionale asse mastelliano, dall’altro creare un terreno di dialogo con settori di Forza Italia e del civismo moderato interessati a costruire nuovi riferimenti politici nel Sannio.

De Caro cerca la consacrazione in un PD ormai senza energie

L’obiettivo strategico non sarebbe tanto vincere una singola elezione provinciale, quanto preparare il terreno per le future competizioni regionali e politiche. Un’operazione che consentirebbe a De Caro di rafforzare il proprio peso dentro il Partito Democratico sannita, aggregando quella parte del partito che guarda con interesse a un dialogo con il mondo moderato e amministrativo piuttosto che a una contrapposizione frontale.

La politica vive di segnali che a volte convergono con fatti ancora non acclarati

Naturalmente si tratta di una lettura politica, non di fatti ancora acclarati di qualche bravo analista e testimone oculare di incontri fuori porta. Le dinamiche reali potrebbero essere molto più semplici o seguire percorsi diversi. Ma la politica vive anche di segnali, movimenti e convergenze che spesso diventano visibili soltanto dopo.

Un asse che ridisegnerebbe la politica sannita

Se davvero dovesse prendere forma un asse tra Cataudo, Parisi e settori vicini a De Caro, la partita provinciale smetterebbe di essere una semplice elezione di secondo livello. Diventerebbe il primo banco di prova di una possibile ridefinizione degli assetti politici sanniti, con Mastella e Lombardi chiamati a difendere un sistema di alleanze che finora ha dimostrato una notevole capacità di resistenza.

E forse è proprio questo il punto centrale: la vera posta in gioco non sarebbe la presidenza della Provincia, ma la leadership politica del Sannio nel prossimo ciclo amministrativo.

A cura di Maurizio Varriano.