BARI – La Puglia continua a perdere giovani e capitale umano. Negli ultimi sei anni la regione ha registrato una riduzione della popolazione residente del 6,8% nella fascia tra i 18 e i 35 anni, un dato che fotografa una trasformazione demografica sempre più evidente e che alimenta il divario tra Sud e Nord del Paese.

Secondo l’analisi pubblicata dal Quotidiano di Puglia, tra il 2019 e il 2026 il numero di giovani residenti nella regione è diminuito di oltre 240mila unità, una perdita che coinvolge tutte le province pugliesi e che conferma la difficoltà del territorio nel trattenere le nuove generazioni.

La situazione più critica si registra a Brindisi, dove il calo raggiunge il 9,7%, seguita da Lecce (-6,7%), Foggia (-6%), Taranto (-7,1%) e Bat (-6,2%). Bari contiene maggiormente le perdite, fermandosi al 5,3%, pur restando in territorio negativo.

Dietro i numeri si nasconde un fenomeno ormai strutturale: migliaia di giovani qualificati scelgono di trasferirsi verso le regioni del Centro-Nord o all’estero in cerca di migliori opportunità professionali, salari più elevati e percorsi di carriera più attrattivi. Una dinamica che non riguarda soltanto il mercato del lavoro, ma coinvolge l’intero sistema economico e sociale regionale.

L’emigrazione giovanile produce infatti effetti a catena. Diminuisce la popolazione attiva, si riduce il numero di contribuenti, rallenta la capacità di innovazione delle imprese e si accentua il problema della natalità. Le conseguenze si riflettono sulla competitività dei territori e sulla sostenibilità dei servizi pubblici, soprattutto nelle aree interne.

A lanciare l’allarme è anche l’economista Salvatore Rizzello, secondo cui il problema non può essere affrontato esclusivamente con incentivi economici. Per trattenere i talenti servono infrastrutture moderne, servizi efficienti, opportunità occupazionali qualificate e una strategia coordinata tra istituzioni, università e sistema produttivo.

La fuga dei giovani rappresenta oggi una delle principali emergenze del Mezzogiorno. Se da un lato il Nord continua ad attrarre competenze e professionalità, dall’altro il Sud rischia di impoverirsi progressivamente proprio nella sua risorsa più preziosa: il capitale umano.

La sfida per la Puglia è dunque duplice. Da una parte creare condizioni favorevoli affinché i giovani scelgano di restare; dall’altra costruire un contesto capace di attrarre nuove competenze e investimenti. Senza un’inversione di tendenza, il rischio è che il declino demografico si trasformi in un freno sempre più pesante per lo sviluppo economico e sociale dell’intera regione.

Fonte: elaborazione su dati riportati dal Quotidiano di Puglia.