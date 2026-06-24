Regione Puglia, Minerva replica a Cera: "Non si possono chiedere rinvii e poi denunciare immobilismo"

Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Stefano Minerva, risponde alle dichiarazioni del consigliere regionale e vicecommissario della Lega Puglia, Napoleone Cera, respingendo le accuse di immobilismo rivolte alla maggioranza e rivendicando il lavoro svolto dall’assemblea regionale.

«Comprendiamo il tentativo del consigliere Cera di costruire una narrazione dell’immobilismo ma i fatti raccontano una realtà diversa», afferma Minerva, sottolineando come alcuni rallentamenti dell’attività consiliare siano stati determinati dalle stesse richieste avanzate dalle opposizioni.

Il capogruppo dem cita il caso della legge sul sistema integrato 0-6 anni, che «era pronta per l’approvazione e che è stata rinviata su richiesta delle minoranze per consentire la presentazione di emendamenti e ulteriori approfondimenti. Emendamenti che poi non sono arrivati». Analoga situazione, aggiunge, si sarebbe verificata anche per la legge sui pozzi, con la maggioranza che avrebbe accolto la richiesta di ulteriori passaggi nelle commissioni.

«Anche in quel caso, a chiedere rinvii e approfondimenti sono stati gli stessi consiglieri che oggi denunciano ritardi. Per questo sarebbe opportuno scegliere una linea coerente: o si ritiene che il confronto e il lavoro in commissione siano strumenti utili per migliorare le leggi, oppure, non si può chiedere continuamente di rallentare l’iter dei provvedimenti per poi accusare la maggioranza di non procedere abbastanza velocemente».

Minerva evidenzia inoltre che nel prossimo Consiglio regionale saranno esaminate la legge sul sistema integrato 0-6 anni e quella sulla valutazione dell’impatto di genere e generazionale delle politiche regionali, provvedimenti che, a suo dire, dimostrano come «il lavoro del Consiglio e della maggioranza stia andando avanti con determinazione e senso di responsabilità».

«Da parte nostra continueremo a lavorare con serietà e responsabilità per approvare norme efficaci e condivise senza rincorrere polemiche strumentali. La qualità delle leggi viene prima della propaganda. La Puglia ha bisogno di istituzioni che collaborino nell’interesse dei cittadini. Noi siamo disponibili al confronto ma non accettiamo lezioni da chi alterna richieste di rinvio ad accuse di immobilismo a seconda della convenienza politica del momento», conclude Stefano Minerva.