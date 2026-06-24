Revenge porn, condanna a un anno per un 50enne di Manfredonia: "La vittima ha subito un danno psicologico enorme"

FOGGIA – Si è concluso con una sentenza di condanna un procedimento giudiziario che, secondo la difesa della parte civile, rappresenta uno dei primi casi riconducibili a quello che oggi viene comunemente definito revenge porn, sebbene i fatti contestati siano stati inquadrati nella precedente fattispecie normativa degli atti persecutori.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza pronunciata dalla giudice Simona Giuliani, ha condannato un uomo di circa 50 anni, residente a Manfredonia, alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La vittima è una donna di circa 40 anni, nata a Monte Sant’Angelo e residente a Foggia.

Nel dispositivo della sentenza, depositato il 23 giugno 2026, il Tribunale ha inoltre disposto il risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in sede civile, la rifusione delle spese processuali sostenute dalla stessa e la confisca e distruzione del telefono cellulare e del tablet sequestrati.

A rappresentare la parte offesa è stata l’avvocata Innocenza Starace del Foro di Foggia, mentre l’imputato è stato difeso dall’avvocato Michele Gentile.

«Si conclude dopo veramente tanti anni il calvario della mia assistita, che ha subito uno dei primi casi che oggi definiamo revenge porn», ha dichiarato l’avvocata Starace al termine dell’udienza. Secondo il legale, la donna avrebbe visto la diffusione dei propri video in numerosi contesti, subendo conseguenze psicologiche particolarmente pesanti. «La mia assistita ha visto i propri video girare ovunque e ha dovuto soffrire un danno psicologico enorme. Ricordo quando veniva in studio: era tremante. Un danno che ancora oggi non è riuscita a superare», ha affermato.

L’avvocata ha evidenziato come il Tribunale abbia inflitto una pena detentiva senza concessione della sospensione condizionale. «La giudice Giuliani ha inflitto la pena di un anno all’uomo senza pena sospesa, anche perché non c’è mai stato alcun atto di resipiscenza. Il processo è stato portato avanti senza alcuna ammissione di responsabilità e, anzi, con una richiesta di assoluzione», ha spiegato.

Per la legale, la decisione del Tribunale rappresenta un segnale importante per le vittime di violenza e di diffusione non consensuale di materiale intimo. «L’affermazione di responsabilità di quest’uomo deve portare ad avere fiducia nella giustizia e a denunciare», ha dichiarato.

Starace ha inoltre sottolineato la necessità di tempi più rapidi nei procedimenti riguardanti le violenze fisiche e psicologiche contro le donne. «I processi relativi a violenza fisica o psichica nei confronti delle donne devono avere una corsia preferenziale e privilegiata e concludersi nel più breve tempo possibile, per dare almeno il ristoro dell’avvenuta giustizia e della condanna alle donne parti offese», ha concluso.

La motivazione della sentenza sarà depositata entro novanta giorni.