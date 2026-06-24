Sara Tommasi torna sul set nel 2026 con un nuovo progetto cinematografico dedicato alla Banda della Magliana. L’attrice è stata infatti inserita nel cast de “L’altra faccia della Magliana”, crime-drama diretto da Claudio Di Napoli, segnando così il suo ritorno al cinema dopo recenti apparizioni in videoclip musicali e in televisione.

Il progetto nasce da un’idea legata a esperienze reali. Il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Fabio De Angelis, ex poliziotto con una lunga carriera a stretto contatto con la criminalità organizzata e oggi attivo come autore e interprete.

“Un crime-drama che nasce dalla realtà”, è la linea narrativa che accompagna il progetto, costruito a partire dalle esperienze maturate sul campo da De Angelis, che per quarant’anni ha operato tra indagini, interrogatori e operazioni di polizia nel territorio del litorale romano.

L’autore sarà anche protagonista del film nel ruolo di un boss legato alla Banda della Magliana. L’obiettivo dichiarato è quello di raccontare non solo la dimensione criminale, ma anche gli aspetti umani e privati dei protagonisti, tra paure, legami familiari e contraddizioni spesso rimaste fuori dalle narrazioni cinematografiche tradizionali.

Le riprese sono imminenti e si svolgeranno tra Magliana, Ostia e Torre Flavia a Ladispoli, dove sarà allestito parte del set. La produzione è affidata alla collaborazione tra Miami Production e la Pasquale Cerroni – Fabio De Angelis Produzioni Cinematografiche.

Il film si avvale della supervisione di Tony Sperandeo, attore simbolo del cinema di genere italiano, che parteciperà anche nel ruolo di co-protagonista.

Accanto a Sara Tommasi, il cast include Antonio Zequila, Riccardo Mandolini, Luca Riemma e Luciana Frazzetto, insieme a nuovi volti esordienti come Alessio Montesi, Ilaria Morici e Niccolò Losi, ai quali la regia darà spazio per il debutto sul grande schermo.

Con l’avvio delle riprese ormai prossimo, il progetto punta a presentarsi come un crime-drama intenso e dal forte taglio umano, che intreccia esperienza reale e finzione cinematografica nel racconto di una delle vicende criminali più note della storia italiana.

Lo riporta leggo.it.