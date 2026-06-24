Edizione n° 6106

BALLON D'ESSAI

FOGGIA COMUNE // Foggia Estate porta il mare in centro: “Gli invidiosi diranno AI”
24 Giugno 2026 - ore  09:13

CALEMBOUR

PUGLIA MEZZOGIORNO // Puglia, fuga dei giovani: in sei anni persi quasi 250mila residenti. Il Mezzogiorno continua a svuotarsi
24 Giugno 2026 - ore  09:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Sara Tommasi torna al cinema nel 2026 nel film sulla Banda della Magliana

TOMMASI MAGLIANA Sara Tommasi torna al cinema nel 2026 nel film sulla Banda della Magliana

L’attrice è stata infatti inserita nel cast de “L’altra faccia della Magliana”, crime-drama diretto da Claudio Di Napoli

Sara Tommasi torna al cinema nel 2026 nel film sulla Banda della Magliana

Sara Tommasi torna al cinema nel 2026 nel film sulla Banda della Magliana - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Giugno 2026
Stato news //

Sara Tommasi torna sul set nel 2026 con un nuovo progetto cinematografico dedicato alla Banda della Magliana. L’attrice è stata infatti inserita nel cast de “L’altra faccia della Magliana”, crime-drama diretto da Claudio Di Napoli, segnando così il suo ritorno al cinema dopo recenti apparizioni in videoclip musicali e in televisione.

Il progetto nasce da un’idea legata a esperienze reali. Il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Fabio De Angelis, ex poliziotto con una lunga carriera a stretto contatto con la criminalità organizzata e oggi attivo come autore e interprete.

“Un crime-drama che nasce dalla realtà”, è la linea narrativa che accompagna il progetto, costruito a partire dalle esperienze maturate sul campo da De Angelis, che per quarant’anni ha operato tra indagini, interrogatori e operazioni di polizia nel territorio del litorale romano.

L’autore sarà anche protagonista del film nel ruolo di un boss legato alla Banda della Magliana. L’obiettivo dichiarato è quello di raccontare non solo la dimensione criminale, ma anche gli aspetti umani e privati dei protagonisti, tra paure, legami familiari e contraddizioni spesso rimaste fuori dalle narrazioni cinematografiche tradizionali.

Le riprese sono imminenti e si svolgeranno tra Magliana, Ostia e Torre Flavia a Ladispoli, dove sarà allestito parte del set. La produzione è affidata alla collaborazione tra Miami Production e la Pasquale Cerroni – Fabio De Angelis Produzioni Cinematografiche.

Il film si avvale della supervisione di Tony Sperandeo, attore simbolo del cinema di genere italiano, che parteciperà anche nel ruolo di co-protagonista.

Accanto a Sara Tommasi, il cast include Antonio Zequila, Riccardo Mandolini, Luca Riemma e Luciana Frazzetto, insieme a nuovi volti esordienti come Alessio Montesi, Ilaria Morici e Niccolò Losi, ai quali la regia darà spazio per il debutto sul grande schermo.

Con l’avvio delle riprese ormai prossimo, il progetto punta a presentarsi come un crime-drama intenso e dal forte taglio umano, che intreccia esperienza reale e finzione cinematografica nel racconto di una delle vicende criminali più note della storia italiana.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO