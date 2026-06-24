“Schermi”, al Cep arriva Francesco Montanari per presentare “Il lato positivo”

Prosegue il percorso di “Schermi – Cinema Multipiazza”, la rassegna cinematografica itinerante che giovedì 25 giugno farà tappa al quartiere Cep di Foggia. In via Vittorio Alfieri, a partire dalle ore 21, il cine-furgone ospiterà la proiezione di “Il lato positivo” di David O. Russell, con la partecipazione dell’attore Francesco Montanari, celebre per aver interpretato il Libanese nella serie televisiva Romanzo Criminale.

L’iniziativa, inserita nel cartellone estivo promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e organizzata da Divina Mania, porta la firma artistica dell’attore foggiano Gianmarco Saurino, affiancato da Mauro Lamanna.

Tracciando un primo bilancio della manifestazione, i due direttori artistici sottolineano: «L’avvio di questa seconda edizione foggiana conferma la bontà del nostro progetto e la risposta di pubblico è un ulteriore segnale della volontà delle persone di ripopolare luoghi periferici ed emarginati, portando cultura in città».

Classe 1984, diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, Francesco Montanari ha costruito una carriera ricca di esperienze tra cinema, teatro e televisione. Tra i riconoscimenti ottenuti figurano il Nastro d’Argento 2015 come miglior attore per il cortometraggio Mala vita e il Premio Guglielmo Biraghi assegnato dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La pellicola scelta per la serata racconta la storia di due persone che, dopo aver affrontato difficoltà e delusioni, riescono a ritrovare insieme la voglia di vivere e di amare. Il cast comprende Bradley Cooper, Robert De Niro e Jennifer Lawrence, premiata con l’Oscar come migliore attrice protagonista.

La rassegna, sostenuta da Fondazione Oltre e Fondazione Monti Uniti, in collaborazione con iFun, Impegno Donna, Cicloamici Foggia Fiab e Mira, proseguirà con altri appuntamenti. Venerdì 26 giugno a Borgo Incoronata sarà Laika a presentare 12 anni schiavo di Steve McQueen. Sabato 27 giugno, a Rione Martucci, Gianmarco Saurino accompagnerà la proiezione di Lazzaro felice di Alice Rohrwacher. Gran finale domenica 28 giugno, al Laghetto della Villa Comunale, con Matilde Gioli che introdurrà Harry ti presento Sally di Rob Reiner.