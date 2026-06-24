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Home // Stato news // Società Foggiana, nuova ordinanza cautelare per sei indagati: nel mirino la batteria Sinesi-Francavilla

SINESI FRANCAVILLA Società Foggiana, nuova ordinanza cautelare per sei indagati: nel mirino la batteria Sinesi-Francavilla

L’ordinanza si concentra sulla presunta continuità operativa della Società Foggiana dopo l’indagine “Corona” del Ros

Fonte: l'eco di bergamo

Fonte: l'eco di bergamo - ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Giugno 2026
Stato news //

Bari/Foggia, 24 giugno 2026 – Nuovo provvedimento cautelare nell’ambito delle indagini sulla presunta operatività della “Società Foggiana” e, in particolare, della batteria Sinesi-Francavilla.

Su richiesta della Procura, il Gip del Tribunale di Bari ha emesso un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di sei indagati foggiani. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di oggi, 24 giugno 2026, dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato.

Secondo l’impostazione accusatoria, ancora al vaglio nella fase delle indagini preliminari, tra i destinatari della misura figurano due fratelli ritenuti ai vertici del gruppo criminale e tre soggetti considerati partecipi dell’associazione mafiosa armata denominata “Società Foggiana”, la cui esistenza è già stata riconosciuta da più sentenze passate in giudicato.

A uno degli indagati viene contestato anche l’utilizzo, nel 2021, di un’utenza telefonica clandestina all’interno del carcere di Tolmezzo, con l’ipotesi che tale condotta fosse finalizzata ad agevolare il clan Sinesi-Francavilla, consentendo la prosecuzione dei rapporti con l’esterno e il mantenimento dell’alleanza con il clan Li Bergolis, egemone nell’area garganica.

Per altri due indagati vengono contestati, invece, i reati di autoriciclaggio e riciclaggio aggravati dalla finalità mafiosa. In particolare, secondo quanto emerso dagli accertamenti della Sisco, una somma in contanti non inferiore a 600mila euro, ritenuta provento di reato, sarebbe stata investita nel settore edilizio attraverso operazioni societarie e immobiliari.

L’ordinanza si concentra sulla presunta continuità operativa della Società Foggiana dopo l’indagine “Corona” del Ros, che aveva riguardato il periodo compreso tra il 2005 e l’aprile 2016. Le nuove contestazioni arrivano fino all’attualità e ricostruiscono, secondo gli investigatori, l’evoluzione degli assetti criminali, le alleanze, le infiltrazioni nell’economia legale e i rapporti tra detenuti e affiliati all’esterno.

Tra gli elementi valorizzati dagli inquirenti figurano intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, servizi di osservazione, immagini di videosorveglianza, perquisizioni, sequestri e precedenti arresti relativi a specifici episodi delittuosi. Rilevante, secondo l’accusa, anche la collaborazione avviata nel 2024 dai fratelli Ciro e Giuseppe Francavilla, indicati come elementi di vertice dell’omonima batteria.

La consorteria, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe mantenuto interessi nel narcotraffico, nei reati predatori, nelle estorsioni ai danni del tessuto imprenditoriale e commerciale foggiano, oltre che nella pianificazione di azioni violente contro gruppi rivali. Particolare attenzione viene riservata ai rapporti con il clan Li Bergolis e alle tensioni con la batteria Moretti-Pellegrino.

Il provvedimento cautelare odierno ha inoltre ratificato i precedenti provvedimenti provvisori emessi dai Tribunali di Larino, Milano e Foggia, che avevano convalidato il fermo eseguito l’8 giugno 2026 nei confronti di tre indagati. La misura è stata poi estesa ad altri tre soggetti.

Come precisato dalla Procura, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Gli elementi raccolti e la misura cautelare hanno natura provvisoria e non costituiscono accertamento di responsabilità. Gli indagati devono essere considerati innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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