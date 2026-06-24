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Home // BAT // Tangenziale di Bari, chiusure notturne e restringimenti sulla SS16 per lavori Anas

TANGENZIALE BARI Tangenziale di Bari, chiusure notturne e restringimenti sulla SS16 per lavori Anas

I lavori saranno eseguiti tra il 29 giugno e il 2 luglio e comporteranno chiusure e restringimenti temporanei della carreggiata.

SS16, IMMAGINE D'ARCHIVIO

SS16, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Giugno 2026
BAT // Cronaca //

BARI – Nuove modifiche alla viabilità sulla Tangenziale di Bari per consentire lavori di manutenzione programmata da parte di Anas. Gli interventi riguarderanno l’installazione di un nuovo portale a cavalletto in acciaio destinato a un pannello a messaggio variabile (PMV) lungo la strada statale 16 “Adriatica”.

I lavori saranno eseguiti tra il 29 giugno e il 2 luglio e comporteranno chiusure e restringimenti temporanei della carreggiata.

Nel dettaglio, lunedì 29 giugno, dalle 7 alle 16, in corrispondenza del km 799,750, sarà chiusa la corsia di emergenza in direzione sud per consentire l’installazione dei sostegni del nuovo portale.

Più significative le limitazioni previste nella notte tra mercoledì 1° luglio e giovedì 2 luglio. Dalle 21 alle 6, infatti, sarà chiuso al traffico il tratto della Tangenziale di Bari compreso tra il km 800,100 (uscita 8 – Autostrada Pescara-Napoli) e il km 799,400 (uscita 7 – svincolo Stanic) in direzione nord. Contestualmente, in direzione sud, sarà interdetto il tratto tra il km 799,400 e il km 800,450, in corrispondenza della rampa di uscita autostradale.

Nella stessa fascia oraria sarà inoltre chiusa la rampa di svincolo della SS96 verso la SS16 Tangenziale di Bari in direzione sud.

Durante le chiusure notturne il traffico verrà deviato sulla viabilità comunale e autostradale alternativa, con segnaletica di cantiere predisposta sul posto.

Anas invita gli automobilisti alla massima prudenza e ricorda la campagna per la sicurezza stradale: “Quando sei alla guida tutto può aspettare. Guida e Basta”.

Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare il servizio clienti Pronto Anas al numero verde gratuito 800.841.148.

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