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TAXI INCIDENTE Taxi senza freno a mano travolge una donna: trasportata in codice rosso

. Un taxi parcheggiato davanti alla banca Unicredit in piazza Barberini ha improvvisamente perso il freno a mano, finendo fuori controllo e investendo una donna sul marciapiede

Taxi senza freno a mano travolge una donna: trasportata in codice rosso

Taxi senza freno a mano travolge una donna: trasportata in codice rosso - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Giugno 2026
Cronaca // Primo piano //

Paura nel centro di Roma per un grave incidente avvenuto tra via del Tritone e via Sistina. Un taxi parcheggiato davanti alla banca Unicredit in piazza Barberini ha improvvisamente perso il freno a mano, finendo fuori controllo e investendo una donna sul marciapiede.

Il veicolo ha percorso circa cinquanta metri a forte velocità, salendo sul marciapiede e travolgendo la passante. Solo per caso non si è verificato un impatto con altre auto che in quel momento attraversavano l’area, evitando conseguenze potenzialmente ancora più gravi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia. L’area è stata rapidamente messa in sicurezza tra la paura di turisti e passanti presenti nella zona, una delle più trafficate del centro storico.

La donna investita ha riportato gravi ferite alle gambe ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Secondo le prime ricostruzioni, il tassista si trovava all’interno della banca e avrebbe lasciato il mezzo parcheggiato senza attivare correttamente il freno a mano. L’uomo, sotto shock per l’accaduto, è ora a disposizione delle autorità per gli accertamenti del caso.

Lo riporta leggo.it.

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