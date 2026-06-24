Paura nel centro di Roma per un grave incidente avvenuto tra via del Tritone e via Sistina. Un taxi parcheggiato davanti alla banca Unicredit in piazza Barberini ha improvvisamente perso il freno a mano, finendo fuori controllo e investendo una donna sul marciapiede.

Il veicolo ha percorso circa cinquanta metri a forte velocità, salendo sul marciapiede e travolgendo la passante. Solo per caso non si è verificato un impatto con altre auto che in quel momento attraversavano l’area, evitando conseguenze potenzialmente ancora più gravi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia. L’area è stata rapidamente messa in sicurezza tra la paura di turisti e passanti presenti nella zona, una delle più trafficate del centro storico.

La donna investita ha riportato gravi ferite alle gambe ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Secondo le prime ricostruzioni, il tassista si trovava all’interno della banca e avrebbe lasciato il mezzo parcheggiato senza attivare correttamente il freno a mano. L’uomo, sotto shock per l’accaduto, è ora a disposizione delle autorità per gli accertamenti del caso.

Lo riporta leggo.it.