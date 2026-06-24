Edizione n° 6107

BALLON D'ESSAI

FOGGIA COMUNE // Foggia Estate porta il mare in centro: “Gli invidiosi diranno AI”
24 Giugno 2026 - ore  09:13

CALEMBOUR

PUGLIA MEZZOGIORNO // Puglia, fuga dei giovani: in sei anni persi quasi 250mila residenti. Il Mezzogiorno continua a svuotarsi
24 Giugno 2026 - ore  09:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Tristezza nel Golfo di Manfredonia, carcassa di un cetaceo avvistata al largo di Siponto. “Poverino” (VIDEO)

MANFREDONIA DELFINO Tristezza nel Golfo di Manfredonia, carcassa di un cetaceo avvistata al largo di Siponto. “Poverino” (VIDEO)

Al momento non è possibile stabilire con certezza la specie né le cause del decesso

Tristezza nel Golfo di Manfredonia, carcassa di un cetaceo avvistata al largo di Siponto. "Poverino" (VIDEO)

Tristezza nel Golfo di Manfredonia, carcassa di un cetaceo avvistata al largo di Siponto. "Poverino" (VIDEO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – La carcassa di un cetaceo, presumibilmente un delfino, è stata avvistata oggi nelle acque del Golfo di Manfredonia, al largo della località Siponto, nella zona del Lago delle Acque.

L’esemplare, in avanzato stato di decomposizione, è stato notato da alcuni diportisti durante un’uscita in mare. Le immagini mostrano il corpo dell’animale che galleggia a pelo d’acqua, con evidenti segni del deterioramento dovuto alla permanenza in mare.

Al momento non è possibile stabilire con certezza la specie né le cause del decesso. Per l’identificazione e gli accertamenti del caso sarà necessario l’intervento degli enti competenti e degli esperti del settore.

In casi simili, le cause della morte possono essere molteplici: dalle patologie naturali alle collisioni con imbarcazioni, fino all’intrappolamento accidentale nelle reti da pesca.

La presenza di cetacei nel basso Adriatico non rappresenta un evento eccezionale. Delfini e altre specie marine frequentano regolarmente le acque del Golfo di Manfredonia, considerate un’area di particolare interesse naturalistico per la biodiversità marina.

Si attendono eventuali comunicazioni ufficiali da parte della Capitaneria di Porto e degli enti preposti per confermare la specie dell’animale e chiarire le cause del decesso.

Foto inviate alla redazione.

Tristezza nel Golfo di Manfredonia, carcassa di un cetaceo avvistata al largo di Siponto. "Poverino" (VIDEO)
Tristezza nel Golfo di Manfredonia, carcassa di un cetaceo avvistata al largo di Siponto. “Poverino” (VIDEO)

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO