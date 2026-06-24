Tristezza nel Golfo di Manfredonia, carcassa di un cetaceo avvistata al largo di Siponto. “Poverino” (VIDEO)

MANFREDONIA – La carcassa di un cetaceo, presumibilmente un delfino, è stata avvistata oggi nelle acque del Golfo di Manfredonia, al largo della località Siponto, nella zona del Lago delle Acque.

L’esemplare, in avanzato stato di decomposizione, è stato notato da alcuni diportisti durante un’uscita in mare. Le immagini mostrano il corpo dell’animale che galleggia a pelo d’acqua, con evidenti segni del deterioramento dovuto alla permanenza in mare.

Al momento non è possibile stabilire con certezza la specie né le cause del decesso. Per l’identificazione e gli accertamenti del caso sarà necessario l’intervento degli enti competenti e degli esperti del settore.

In casi simili, le cause della morte possono essere molteplici: dalle patologie naturali alle collisioni con imbarcazioni, fino all’intrappolamento accidentale nelle reti da pesca.

La presenza di cetacei nel basso Adriatico non rappresenta un evento eccezionale. Delfini e altre specie marine frequentano regolarmente le acque del Golfo di Manfredonia, considerate un’area di particolare interesse naturalistico per la biodiversità marina.

Si attendono eventuali comunicazioni ufficiali da parte della Capitaneria di Porto e degli enti preposti per confermare la specie dell’animale e chiarire le cause del decesso.

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