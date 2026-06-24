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CARRIERI UNIFG Vaticano, Carrieri Preside della Facoltà di Medicina Unifg e Presidente della SIU

Secondo Carrieri, l'udienza si inserisce nel percorso di collaborazione avviato durante il vertice bilaterale tra le comunità urologiche italiana e spagnola, tenutosi a Roma il giorno precedente

Prof.Carrieri-incontro-Vaticano

Prof.Carrieri-incontro-Vaticano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Giugno 2026
Foggia // Politica //

ROMA – L’udienza concessa in Vaticano alla delegazione della Società Italiana di Urologia (SIU) e dell’Asociación Española de Urología (AEU) rappresenta «un riconoscimento di straordinario valore istituzionale che eleva il magistero clinico e scientifico a una più alta dimensione di responsabilità sociale ed etica». Lo ha dichiarato il presidente della SIU, Giuseppe Carrieri, al termine dell’incontro svoltosi questa mattina con Papa Leone XIV.

Secondo Carrieri, l’udienza si inserisce nel percorso di collaborazione avviato durante il vertice bilaterale tra le comunità urologiche italiana e spagnola, tenutosi a Roma il giorno precedente. Al centro del confronto temi strategici per il futuro della disciplina, dalla sostenibilità dei sistemi robotici all’accesso equo alle più avanzate terapie uro-oncologiche.

«L’evoluzione tecnologica della chirurgia e la riflessione storica sulla salute prostatica dimostrano come il progresso scientifico non possa prescindere da una profonda umanizzazione delle cure», ha sottolineato il presidente della SIU.

Carrieri ha inoltre evidenziato l’importanza della cooperazione internazionale nel garantire l’accesso universale alle cure. In questo contesto ha richiamato il progetto “SIU for Africa”, iniziativa di carattere umanitario e formativo che punta a trasferire competenze e innovazione nelle aree africane più svantaggiate, favorendo lo sviluppo dell’autonomia medico-chirurgica locale.

«L’incontro con il Santo Padre rafforza il senso più autentico della nostra missione: fare in modo che l’eccellenza della scienza medica si traduca in un concreto atto di solidarietà e sussidiarietà, capace di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla salute», ha concluso Carrieri.

Fondata nel 1908, la Società Italiana di Urologia è la principale associazione scientifica di riferimento per gli specialisti del settore in Italia e promuove attività di ricerca, formazione e aggiornamento professionale con l’obiettivo di migliorare gli standard di cura per la salute urologica dei cittadini.

Riproduzione riservata.

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