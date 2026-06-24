Vieste investe sul borgo antico: approvati gli elaborati per tre nuove strade del centro storico

VIESTE – La Giunta comunale punta ancora sul recupero del centro storico. Con la deliberazione n. 182 del 23 giugno 2026 è stata approvata la presa d’atto degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle pavimentazioni di via Uria, via Donna Veneranda e via Mafrolla.

L’intervento si colloca nel percorso di valorizzazione del borgo antico già avviato negli anni scorsi attraverso numerose opere di recupero urbano.

Nel provvedimento si evidenzia come la particolare conformazione del centro storico, caratterizzato da vicoli, scalinate e percorsi di ridotte dimensioni, renda particolarmente complessa la manutenzione ordinaria delle pavimentazioni.

L’amministrazione ricorda inoltre gli interventi già realizzati su diverse scalinate storiche della città, tra cui quelle di via Barbacane, via Alessandro III, via Celestino V, via Diaz e via dei Mille.

L’obiettivo del nuovo progetto è garantire maggiore uniformità e sicurezza ai percorsi urbani, migliorando al tempo stesso il decoro e l’attrattività del centro storico.

La presa d’atto del PFTE costituisce il passaggio preliminare verso la successiva fase progettuale e la ricerca delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere.

A cura di Michele Solatia.