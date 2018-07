Asl Foggia, conferenza riorganizzazione servizi (FOTO)

Di:

Foggia. Il particolare momento di profondo cambiamento della organizzazione sanitaria nazionale e regionale; l’atavica carenza di personale e la difficoltà di reclutamento di figure sanitarie professionali specifiche; le caratteristiche geofisiche della provincia di Foggia, la seconda per estensione sul territorio nazionale; le problematiche infrastrutturali che rallentano i collegamenti tra i vari comuni rendono sempre più delicato il processo di gestione delle risorse che quotidianamente impegna la Direzione Strategica aziendale.

In una visione trasparente del rapporto con le comunità locali e gli organi di informazione di massa, il Direttore Generale Vito Piazzolla, affiancato dai neo incaricati, il Direttore Sanitario Alessandro Scelzi e il Direttore Amministrativo Ivan Viggiano, intende aggiornare la cittadinanza sulla riorganizzazione della assistenza ospedaliera e distrettuale, nonché sullo stato dell’arte dei procedimenti amministrativi e delle procedure concorsuali aziendali.

Il tutto, partendo dalla presentazione del Piano dell’Emergenza Sanitaria Estiva e delle strategie messe in atto per rispondere alle esigenze di copertura dei posti vacanti nella rete dell’Emergenza-Urgenza 118.

Il Contesto Aziendale e il dato di partenza

È opportuno sottolineare come la situazione ereditata da questa direzione generale fosse particolarmente critica dal punto di vista organizzativo e, soprattutto, per gli aspetti amministrativo-contabili.

Un dato dimostrato da due importanti procedure di verifica amministrativo-contabile avviate:

dalla Procura Generale della Corte dei Conti di Bari, che rilevava ben n. 38 gravi irregolarità;

dal Ministero dell’Economia e Finanze, che a seguito di Verifica amministrativo-contabile, eseguita presso l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia dal 23 giugno al 26 settembre 2014, aveva chiesto riscontro sui 14 rilievi contestati.

Un dato di partenza utile per introdurre una serie di attività connesse agli obiettivi assegnati che hanno inevitabilmente condizionato l’operato di questa Direzione Generale che ha dovuto rivalutare e correggere, in corso d’opera, una quantità importante di atti amministrativi contabili e di organizzazione.

Molte di queste azioni scontavano un ingiustificato ritardo anche nelle scadenze perentorie dettate dalle norme e dai regolamenti nazionali e regionali.

Ad esempio, dal punto di vista amministrativo, l’indice di tempestività dei pagamenti (ITP) ereditato con un ritardo sugli stessi, a dicembre 2014 di 360 gg. e ricondotto a dicembre 2015 a 103 gg., a dicembre 2016 a 53 gg., a dicembre 2017 a 5 gg. ed, infine, a oggi a meno 10 cioè entro 50 gg..

I pagamenti quindi avvengono nei 60 gg. previsti per norma.

Mentre, dal punto di vista organizzativo, ad esempio, la mancata applicazione delle DGR 1388/2010 e 3008/2011, che ha costretto questa Direzione ad assumere provvedimenti drastici e complessi che hanno generato tensioni sindacali in quanto si è dovuto riportare nell’alveo delle proporzioni previste dalle precitate DD.GG.RR., il numero delle Strutture Semplici (da n. 222 a 102), delle Posizioni Organizzative (da n. 24 a n. 14).

È opportuno ribadire che tutto questo è avvenuto in un contesto di conflitti sindacali estremamente esasperato che aveva portato al blocco della contrattazione decentrata e alla revoca del contratto decentrato aziendale a seguito di segnalazioni e denunce al MEF, al Ministero della Salute e alla Corte dei Conti.

Tutte situazioni regolarizzate da questa Direzione Generale e che hanno permesso, ad esempio, il raggiungimento di due importanti obiettivi, lo sblocco degli incentivi legati alla produttività ed al risultato, mai erogati a far data dal 2012, e l’attribuzione dei passaggi orizzontali di fascia.

Un recente riscontro l’Azienda lo ha realizzato dopo aver programmato una serie di attività a contrasto delle gravi irregolarità rilevate dal Ministero dell’Economia e Finanze, che sui 14 rilievi contestati, con nota prot. n. 24973 del 16/02/2018, ha comunicato che “Al riguardo, nel prendere atto delle iniziative intraprese al fine di regolarizzare le situazioni oggetto di rilievo, si ritiene di poter considerare concluso, per quanto di competenza, il procedimento relativo alla verifica in argomento, demandando all’Amministrazione vigilante la sorveglianza sui residui adempimenti”.

Per quanto concerne il fascicolo istruttorio aperto dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, che svolge la sua attività anche sugli enti del Servizio Sanitario Nazionale e che contempla il controllo diretto sui bilanci aziendali (art. 1, commi da 166 a172 L. n. 266/2005), la Direzione Generale ha prodotto una attenta attività di controllo-monitoraggio sui rilievi e sulle contestazioni della stessa.

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, infatti, ha richiesto un’approfondita istruttoria da parte dell’Azienda, in merito alle criticità emerse nella gestione degli anni precedenti all’insediamento di questa direzione Generale (nota n. 2795 del 21/08/2015).

Ancora in veste di Commissario straordinario, venivano forniti i chiarimenti richiesti, nota prot. n. 104793 del 27/11/2015.

A seguito dell’adunanza tenutasi in data 12/01/2016, il 27/01/2016 è pervenuta alla Direzione Generale la pronuncia n. 22/PRSS/2016, adottata dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

Nella stessa si dava atto del superamento di gran parte delle criticità riscontrate e si segnalava come non ancora superate altre che sono state opportunamente di provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate.

La Direzione, preso atto della pronuncia di accertamento della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha predisposto un Programma Operativo delle Azioni necessarie alla risoluzione delle criticità rilevate. Tutte attività che hanno generato indicatori e obiettivi inseriti nel piano degli obiettivi assegnati alle strutture aziendali, assieme a quelli derivati dagli obiettivi assegnati ai Direttori Generali.

A tal fine, infatti, questa Direzione Generale ha promosso un ciclo di Conferenze dei Servizi che ha investito trasversalmente le macrostrutture aziendali, in termini di responsabilità diretta, nella gestione delle azioni da intraprendere sia per la puntuale adozione dei provvedimenti di competenza, sia per la generale cogestione di soluzioni strutturali e organizzative necessarie a livello aziendale.

L’obiettivo più generale è stato quello di far fronte alle contingenti criticità rilevate. Soprattutto promuovere competenze e comportamenti professionali e organizzativi capaci di generare soluzioni strutturali e definitive.

I Direttori di macrostruttura hanno contribuito fattivamente allo sviluppo di questo nuovo modello organizzativo ed hanno assunto in prima persona la responsabilità dei risultati da raggiungere.

Il Programma Operativo delle Azioni previste per regolarizzare alcune situazioni molto critiche ha incrociato il Piano Annuale degli Obiettivi assegnati all’Azienda e ai Direttori Generali e ha permesso la soluzione della maggior parte degli stessi e l’avvio del superamento degli altri.

Un lavoro intenso e articolato che l’intera struttura ha portato avanti con grande impegno e sacrificio. Alle donne e agli uomini che hanno permesso il superamento delle molte criticità che impedivano o rallentavano il regolare funzionamento della “macchina amministrativa”, va il mio ringraziamento.

Restano ancora da perfezionare alcune procedure amministrative, tuttavia il lavoro profuso ha consentito un altro importantissimo risultato; infatti il Collegio dei sindaci ha approvato il bilancio 2017. Un risultato storico perché non era mai avvenuto prima per la ASL FG.