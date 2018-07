Carpino Folk Festival, ecco Tricky e il profeta giamaicano Capleton

Di:

Foggia. Musica, tradizioni popolari, culture ed enogastronomia. C’è questo e molto altro al Carpino Folk Festival, dal 6 all’11 agosto a Carpino. In 6 giorni 18 spettacoli dal vivo, 80 artisti, tanti interpreti della tradizione del Gargano, molta contaminazione, ospiti internazionali, progetti speciali, laboratori musicali.

“Ogni volta che si entra nella piazza, ci si trova in mezzo ad un dialogo” è il tema del programma di quest’anno preso in prestito da Le città invisibili, Italo Calvino.

La musica e le tradizioni popolari sono un patrimonio culturale vivo così come lo è la tradizione musicale del Gargano che potendo contare ancora su cantori tradizionali e molti artisti della riproposta da anni sta interpretando se stessa pur essendo cambiate le condizioni culturali, sociali ed economiche del contesto in cui i portatori si sono formati.

I Cantori di Carpino sono la componente forte di questo patrimonio culturale immateriale composto anche dal repertorio delle tarantelle del Gargano e dal Carpino Folk Festival, la manifestazione musicale annuale che ha consentito alla tradizione da vent’anni di non chiudersi in se stessa ma di aprirsi al mondo e alla storia e senza la paura di perdere la sua autenticità di ripensarsi e reinventarsi continuamente.

È compito, quindi, degli operatori culturali locali conservare, tutelare e valorizzare questo patrimonio culturale anno dopo anno. Se il 2017 è stato l’anno del rilancio del festival, il 2018 è infatti quello della valorizzazione degli interpreti del territorio.

Si comincia sul treno delle Ferrovie del Gargano con la rassegna Viaggiar Cantando dal 6 all’8 agosto: TONY LA CORCIA con l’accompagnamento musicale della battente di VALENTINA LATIANO presenta il suo ultimo libro dedicato al grande Paz “La femmina è meravigliosa. Vita impaziente di Andrea Pazienza”, il 7 agosto è la volta di BEPPE LOPEZ che presenta “Matteo Salvatore l’ultimo cantastorie” con l’accompagnamento musicale di PASTA NERA JAZZ TRIO. L’8 agosto tocca a PEPPE LEONE il percussionista di Capossela con Magic Tamburine. Viaggiar Cantando continua poi all’imbrunire nei paesi di destinazione. Il 7 Agosto le Ferrovie del Gargano ci portano a San Menaio la piccola frazione balneare di Vico del Gargano. Qui lo spettacolo proposto è quello di ALFABETO RUNICO con Marta dell’Anno, violinista e violista foggiana ma ormai parigina d’adozione. Il 7 Agosto la fermata è a Cagnano Varano dove verrà proposto lo spettacolo della danzatrice e coreografa salentina, Maristella Martella, KORE ENSEMBLE – mito, rituale e ballo della terra di Puglia.

L’8 agosto invece si arriva a Carpino per 4 giorni interminabili. Si parte con lo spettacolo di LINA SASTRI in cui l’artista propone la sua versione della tarantella del Gargano oltre alla musica della sua terra, la grande tradizione napoletana che ha portato, con successo in tutto il mondo. Il 9 Agosto invece è completamente dedicato al ritmo frenetico della tradizione degli interpreti della tarantella del Gargano con TARANTULA GARGANICA, CANTORI DI MONTE SANT’ANGELO, CANTORI DI SAN GIOVANNI ROTONDO e LE INDIE DI QUAGGIÙ nel centro storico di Carpino. Il 10 agosto una nuova partenza con Piazza del Popolo che ritorna ad essere l’area concerti del Carpino Folk Festival 2018 con: il vagabondaggio musicale di FLO, gli irrequieti LIVOVITZ, le sperimentazioni dei MOP MOP, la leggenda dello sprechgesang britannico TRICKY, la tradizione “Arbëresh” dei PEPPA MARRITI BAND, il bordello della RISERVA MOAC & BUKUROSH BALKAN ORKESTRA, il profeta giamaicano CAPLETON e la magia della pastorale dei CANTORI DI CARPINO.

Ed ancora tre laboratori musicali (https://t.co/t9zYh8s2pi), un concorso fotografico (https://t.co/wRIavUiVZL), proiezioni documentari, presentazioni volumi, degustazioni, usi, costumi e tradizioni caratteristiche di Carpino, centri storici e una proposta Bike Experience organizzata da ALMA e da FIAB Foggia Cicloamici per scoprire il territorio e i suoi paesaggi in modo attivo e sostenibile durante i giorni del festival (torrente Romandato, Calarossa, Monte Delio, Castel Pagano e Dolina Pozzatina).

Il Carpino Folk Festival 2018, organizzato dall’Associazione Culturale Carpino Folk Festival, rientra nel Progetto triennale finanziato dalla Regione Puglia – FSC 2014/2020 – Investiamo nel vostro futuro ed è sostenuto dal Parco Nazionale del Gargano e dal Comune di Carpino.

LINE UP COMPLETA DEL CARPINO FOLK FESTIVAL 2018

✔ 6 Agosto

Cantar Viaggiando (treno San Severo – San Menaio)

Un viaggio slow a bordo dei treni delle Ferrovie del Gargano

Ore 19.00 – Conversazione con TONY DI CORCIA, autore del libro “La femmina è meravigliosa. Vita impaziente di Andrea Pazienza”, Cairo Editore, accompagnato dalla chitarra battente di VALENTINA LATIANO

Paesaggi Sonori (Stazione di San Menaio)

Camminando… raccontando il paesaggio attraverso la musica, la danza, la letteratura, il teatro

Ore 22.00 – ALFABETO RUNICO

Ore 23.30 – Proiezione del documentario “Fuori Binario”, con Giuseppe Sansonna

✔ 7 Agosto

Cantar Viaggiando (treno San Severo – Cagnano Varano)

Un viaggio slow a bordo dei treni delle Ferrovie del Gargano

Ore 19.00 – Conversazione con BEPPE LOPEZ, autore del libro “Matteo Salvatore, l’ultimo cantastorie”, Aliberti Editore, accompagnato da PASTA NERA JAZZ TRIO

Paesaggi Sonori (Centro storico di Cagnano Varano)

Camminando… raccontando il paesaggio attraverso la musica, la danza, la letteratura, il teatro

Ore 20.00 – Esplorazione urbana nel centro storico di Cagnano Varano in occasione della rassegna Cavù 2018

Ore 21.00 – Teatro in musica con KORE ENSEMBLE, Mito, rituale e ballo della terra di Puglia

✔ 8 Agosto

Cantar Viaggiando ( treno San Severo – Carpino)

Un viaggio slow a bordo dei treni delle Ferrovie del Gargano

Ore 19.00 – Dialogo tra percussioni in movimento con PEPPE LEONE detto Pepperino

Paesaggi Sonori (Piazza del Popolo, Carpino)

Camminando… raccontando il paesaggio attraverso la musica, la danza, la letteratura, il teatro

Ore 20.30 – Esplorazione urbana nel centro storico di Carpino

Ore 21.00 – Teatro in musica con LINA SASTRI, Appunti di viaggio

✔ 9 Agosto Carpino

La notte di chi ruba donne, concerti della tradizione (Centro storico di Carpino)

Ore 21.00

Presentazione del volume fotografico “Carpino Folk Festival, un viaggio emozionale” con Tony Rizzo, Barbara De Finis e Emilia Sfilio, Secop Edizioni

Dalle ore 22.00

TARANTULA GARGANICA

CANTORI DI MONTE SANT ANGELO

CANTORI DI SAN GIOVANNI ROTONDO

LE INDIE DI QUAGGIÙ

✔ 10 Agosto – Carpino

Ore 21.00 – PEPPA MARRITI BAND, Ajeret

Ore 22.00 – FLO, La Mentirosa

Ore 23.00 – SLIVOVITZ, Liver

Ore 00.00 – TRICKY

✔ 11 Agosto – Carpino

Ore 21.30 – MOP MOP, A bastard performance of modern jazz

Ore 23.00 – RISERVA MOAC & BUKUROSH BALKAN ORKESTRA, Balkan, World, Patchanka

Ore 00.00 – I CANTORI DI CARPINO, Stile, storia e musica alla Carpinese

Ore 01.00 – CAPLETON, The Prophet

