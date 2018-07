Di:

Nel corso delle celebrazioni per il 70^ anniversario della fondazione dello Sporting Club Siponto, il 3 agosto 2018 alle 21,30, nel Giardino delle Feste, sarà presentata una pubblicazione dal titolo “C’era una volta la Pro Siponto. Un tuffo nel passato per guardare al futuro” a cura di Antonella Quarato.

Nel corso della serata saranno ricordati i pionieri che il 27 agosto del 1948 fondarono l’Associazione Pro Siponto poi divenuta Sporting Club Siponto e i presidenti che si sono succeduti e, nel salone, sarà inaugurata una mostra di “ricordi” che sarà visitabile dal 3 al 27 agosto.

Questo è il primo degli appuntamenti previsti per festeggiare il compleanno del circolo sipontino. Il 25 agosto, infatti, si terrà il Gran Galà “Buon Compleanno Sporting- Settant’anni insieme” con Bungaro in concerto. Per l’occasione è stato anche predisposto un annullo filatelico.

Gli eventi estivi più importanti dell’Associazione faranno eco a questi festeggiamenti riproponendo le attività che hanno caratterizzato i più begli anni della vita sociale: dalla Strasiponto Trofeo Vittorio Di Taranto del 28 luglio, inserita in calendario nazionale FIDAL, alla serata finale dello Sporting Club Music Academy il 30 agosto che vede in giuria Cristiano Malgioglio, Beppe Vessicchio e Ottavio De Stefano ad una edizione speciale delle Sipontiadi dal 17 al 26 agosto.

Antonella Quarato

Addetto Stampa Sporting Club Siponto