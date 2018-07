d’Arienzo: “Abbiamo trovato le risorse. Dopo 20 anni rifacciamo la Panoramica Sud”

Di:

Monte Sant’Angelo. Lo ha annunciato questa mattina il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, sul suo profilo Facebook: “Abbiamo trovato le risorse per un intervento di manutenzione straordinaria di una delle principali arterie della Città, la Strada Provinciale 55 – Panoramica Sud. Un’opera attesa da 20 anni. I lavori riguarderanno il manto stradale, i muretti perimetrali e alcuni tratti di fogna bianca. Non è stato facile reperire le risorse e mettere insieme tutti gli Enti ma i nostri sforzi sono stati premiati*”.

“La Panoramica Sud è un’arteria importante per la nostra Città. Infatti, ogni giorno, oltre al traffico cittadino, è percorsa da numerosissimi pullman di turisti che giungono nella nostra Città. Un’opera molto importante, che la nostra comunità aspettava da troppo tempo” – continua il Sindaco d’Arienzo. “Il progetto da 900 mila euro sarà cofinanziato con 250 mila euro dalla Provincia di Foggia e 650 mila euro sono le risorse reperite grazie allo spazio finanziario concessoci dalla Regione Puglia*” – aggiunge il primo cittadino, che detta i tempi per l’intervento – “*A breve

sarà approvata la progettazione, poi saranno necessari i tempi tecnici della Stazione Unica Appaltante della Provincia per il bando di gara. Presumibilmente, entro l’anno sarà tutto pronto e quando le condizioni meteo lo consentiranno, partiranno i lavori”.

*www.montesantangelo.it <http://www.montesantangelo.it>*