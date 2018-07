Manfredonia, Fondi europei opportunità per lo sviluppo: il M5S apre sportello

Di:

Manfredonia. Nasce per volontà del Movimento 5 Stelle di Manfredonia il primo sportello informativo su “Fondi europei e microcredito” della città. L’iniziativa è stata possibile grazie alla deputata del Movimento 5 Stelle Francesca Troiano che ha deciso di impegnarsi direttamente sul territorio. La presentazione è avvenuta alla presenza dell’eurodeputata del Movimento, Rosa d’Amato. “Diamo all’Europa tantissimo ma prendiamo pochissimo – spiega Troiano – L’obiettivo di questo progetto è far crescere l’autoimprenditorialità. E’ una prima risposta che il Movimento vuole dare proprio a Manfredonia e all’area del Gargano. E’ un’opportunità concreta per puntare su innovazione e sviluppo”. Per poter avere un primo appuntamento e ricevere una valutazione dell’idea progettuale, con l’illustrazione delle diverse opportunità previste dai bandi europei, basta chiamare il numero 331.7389532.

E’ questa la prima fase del processo di europrogettazione. Per il consigliere comunale Gianni Fiore “la politica europea guarda al futuro” “Noi – ha detto – vogliamo contribuire a cambiare le politiche di sviluppo di questo territorio. Vogliamo cambiare la mentalità e fare in modo che gli imprenditori non abbiano più paura di esserlo. Vogliamo, inoltre, garantire lo sviluppo di autoimprenditorialità virtuose basate, perché no, anche sull’innovazione”. All’incontro è stata presente anche la commercialista esperta in fondi europei, Rossella Carparelli.