“Il mercato delle vacche continua a seminare letame”

Di:

Manfredonia, 24 luglio 2018. ”Carissimo Presidente del Consiglio, prof. Antonio Prencipe, per gli amici Tonino, ha fatto benissimo ad abbandonare il suo posto, dopo la disastrosa gestione piena di abusi e perfino “tumulti”. Per quanto riguarda il sottoscritto, non si preoccupi, perché non ho nessuna fregola di occupare il suo posto giacché, a merito della mia professione, ho occupato cariche ben più importanti di quella, che può far gola a un nominato professore”.

Italo Magno

Vice Presidente del Consiglio