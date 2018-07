Milan club Zapponeta, apertura campagna tesseramenti stagione

Di:

Zapponeta, 24 luglio 2018. Il Milan club zapponeta ‘Biagio Riontino’ per il 29 anno, in occasione dell’apertura CAMPAGNA TESSERAMENTI STAGIONE 2018/19,invita tutti i tifosi di questa grande famiglia ad aderire al medesimo.. Per quest’anno tante novità in arrivo per tutti i nostri soci, grazie all’impegno del nuovo direttivo fresco di rinnovo.

Come spiega il presidente Nicola De Martino “Siamo in piana crescenta passando da un gruppo di ragazzi ad una realtà ben diversa. Ad oggi contiamo circa 60 soci, più 20 baby rossoneri. La nostra famiglia è un associazione dedita allo sport e al sociale tenendosi in riserbo un grande evento per tutti i tifosi rossoneri, oltre ai due tornei di calcio a cinque. Il presidente De Martino coglie l’occasione per presentare il nuovo direttivo”.

FOTOGALLERY