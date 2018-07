PD Manfredonia, “Fermo biologico, modificare le date”

In seguito alle ipotesi avanzate dall’attuale governo di far partire il fermo biologico per l’Adriatico dal prossimo 25 agosto – e non come già programmato, ovvero dal 30 luglio -, i pescatori di Manfredonia hanno deciso di protestare.

Quest’oggi i pescherecci sono rimasti attraccati alle banchine proprio per lanciare un segnale netto, un modo per far sentire la propria voce e dissentire da quelle che sono le intenzioni del Ministro Centinaio.

Qualche giorno fa, l’On. Michele Bordo aveva manifestato le sue perplessità in merito al provvedimento, evidenziando l’inutilità della posizione avanzata dal Ministero delle Politiche Agricole.

Un’ipotesi malsana che non porterebbe alcun beneficio, se non quello di ostacolare il reale obiettivo di un necessario fermo biologico.