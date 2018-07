Premio Argos Hippium “Il 26 luglio conferenza stampa di presentazione”

Di:

Foggia. La Daunia dei talenti, quella che si fa conoscere in Italia e nel mondo per capacità, professionalità, doti umane ed artistiche. Ecco cosa premia l’*Argos Hippium*, il premio ideato da Lino Campagna e giunto quest’anno alla sua XX edizione. I nomi dei premiati, degli ospiti e dei presentatori della manifestazione, in programma domenica 26 agosto nel Parco Archeologico di

Siponto, saranno illustrati in* conferenza stampa giovedì 26 luglio alle 20.00 nel Torrione dell’Annunziata del Castello di Manfredonia.

Alla presentazione del Premio parteciperanno:

Lino Campagna, Presidente Associazione Argos Onlus

Alfredo De Biase, Direttore Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia e Parco Archeologico Santa Maria Maggiore di Siponto*

Saverio Mazzone, Amministratore Unico Agenzia del Turismo di Manfredonia

Per il rilevante valore culturale della manifestazione, anche quest’anno il Premio Argos Hippium ha ricevuto il patrocinio del MiBAC”.