Tutto pronto per il Festival dei Colori a Mattinata

Mattinata. L’evento organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale Oasis con il patrocinio e il contributo del Comune di Mattinata, Parco Nazionale del Gargano si aprirà ufficialmente il 29 Luglio con la Corsa dei Colori del Gargano: una gara/passeggiata con il lancio di polveri colorate, dove non ci sono vincitori o tempi ufficiali ma l’unico obiettivo è divertirsi, ospite d’onore della corsa è Vittorio Brandi, Tedoforo Italiano alle Olimpiadi di Londra 2012 e Pyeongchang 2018. All’arrivo festa dei colori con Matteo Perillo da Radio Manfredonia Centro e Vincenzo D’Oria. In serata non mancheranno spettacoli per i più piccoli e alle ore 22.30 ci sarà il “The Colors Fluo Party” con Dj Miky Potito.

Il 30 Luglio, serata ricca di spettacoli e attrazioni su tutto il corso: alle ore 20.00, apertura del parco divertimenti gonfiabilandia a cura di Piccoli x Sempre animazione. Alle ore 20.30, aprirà il Circus Zone, un’intera area di spettacoli circensi allestita in Villa Comunale e in Piazza Aldo Moro si esibirà “Manu Circus” artista di strada, alle 21.00 la Street Band QUATTRO PER QUATTRO porterà il ritmo della festa su tutto il corso e in Villa Comunale si esibirà la Scuola di Ballo “Terpsichore”. Alle 22.00, sulla Piazza Santa Maria della Luce, avrà inizio il Grandioso Spettacolo Piromusicale “Rainbow Fireworks” diretto dalla Pirotecnica San Severo F.lli del Vicario. Durante la serata sul corso sono dislocati diversi gruppi musicali.

Il 31 Luglio la serata conclusiva. Alle ore 20.00 apre il parco divertimenti in Via Guerra e alle 20.30 nuovi spettacoli coinvolgeranno i più piccini nella Circus Zone. Alle ore 21.00 sul Corso Matino si esibirà la “Gugliemo Tasca Band”, mentre alle 21.30 in Piazza Aldo Moro si esibirà “Mr. Big Circus Cabaret e in via Silvio pellico i Blunotes Project. Dalle ore 22.00 in Villa Comunale ci sarà lo “Show del Festival dei Colori” con gli effetti scenografici di Partylandia e Pirotecnica San Pio che apriranno il concerto delle “Mulieres Garganiche” e “Sud Folk” special guest “No Fang”, a seguire Dj Andy Lupoli e Lady Jenny Voice tra le dieci voci italiane del DanceMusicAwards. La serata è presentata da Matteo Perillo da Radio Manfredonia Centro.

Per i tre giorni, sarà ospite a Mattinata la famiglia ungherese che il 26 Dicembre ha ritrovato nel proprio giardino la Stella del Natale, lanciata da Mattinata la sera prima. Durante le serate saranno allestiti i mercatini dell’artigianato a cura dell’associazione Creare con Stile con artisti di strada. Ciò che caratterizza il Festival Dei Colori sono le suggestive creazioni colorate pendenti che, a cascata dal cielo, creano un’atmosfera unica, novità di quest’anno la riproduzione in scala dei Faraglioni che saranno installati in Piazza Roma.

Circolo Oasis