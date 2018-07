San Severo. Il 26 luglio al via la variegata rassegna “SERE D’ESTATE”

Di:

San Severo. L’Amministrazione Comunale – Assessorati alla Cultura ed alle Attività Produttive, seguiti rispettivamente dal Sindaco avv. Francesco Miglio e dal Vice Sindaco Francesco Sderlenga, con il contributo dell’Assessore avv. Celeste Iacovino e dei Consiglieri Comunali dr.ssa Arcangela de Vivo e Sandra Cafora, ha organizzato la variegata rassegna SERE D’ESTATE, una serie di appuntamenti serali previsti per le prossime settimane.

“L’Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco Miglio – anche questa estate organizza tanti eventi per venire incontro alle esigenze di quanti restano in città o ritornano dai loro luoghi di residenza nella propria città d’origine. Si tratta di una serie di manifestazioni che si tengono nel cuore di San Severo, spaziando da Piazza Municipio, alla Villa Comunale, in grado di accontentare esigenze e gusti diversi. Ci piace evidenziare il ritorno di un cabarettista che piace tanto come Uccio De Santis e ancora Nello Iorio e Lello Capano, le serate musicali con gli Amici della Musica e l’Orchestra di Fiati “Città di San Severo”, ma anche la musica napoletana e l’Area Sanremo Tour. Poi i film, il teatro dei burattini dei F.lli Ferraiolo, conosciuti ed apprezzati in tutta Italia anche dagli adulti e che già lo scorso Natale hanno riscosso uno straordinario successo nella nostra città, quindi le serate per la terza età e tanto altro ancora. Insomma una estate tutta da vivere anche restando a San Severo”.

Giovedì 26 luglio 2018 ore 21,00 Villa Comunale Cinema in villa COCO Film di animazione per bambini

Lunedì 30 luglio 2018 ore 19,30 Chiostro Palazzo Celestini ESTATE ANZIANI

Giovedì 2 Agosto 2018 ore 21,00 Piazza Municipio NAPOLI … INCANTO Musica classica napoletana con MARIO MAGLIONE

Venerdì 3 Agosto 2018 ore 21,00 Villa Comunale Cabaret con UCCIO DE SANTIS

Giovedì 9 Agosto 2018 ore 21,00 Piazza Municipio Serata di cabaret con NELLO IORIO direttamente da Made in Sud

Venerdì 10 Agosto 2018 ore 21,00 Piazza Municipio Cinema sotto i campanili NON C’È CAMPO

Lunedì 20 Agosto 2018 ore 21,00 Chiostro Palazzo Celestini CONCERTO ALLE STELLE

con Antinea Irmici (tromba) e Luca Calzolaio (violoncello) a cura dell’associazione “AMICI DELLA MUSICA”

Mercoledì 22 Agosto 2018 ore 19,30 Chiostro Palazzo Celestini ESTATE ANZIANI

Giovedì 23 Agosto 2018 ore 20,30 Villa Comunale AREA SANREMO TOUR 2018 selezioni della fase eliminatoria

Venerdì 24 Agosto 2018 ore 21,00 Piazza Municipio Cinema sotto i campanili SMETTO QUANDO VOGLIO

Lunedì 27 Agosto 2018 ore 21,00 Villa Comunale ETNICA DITIRAMBO – Radici Sonore Spettacolo folk a cura delle Ferrovie del Gargano

Martedì 28 Agosto 2018 ore 20,30 Chiostro Palazzo Celestini cabaret con LELLO CAPANO

Giovedì 30 Agosto 2018 ore 20,30 Piazza Municipio Musiche da films con l’Orchestra di Fiati “Città di San Severo” diretta dal Maestro Antonello Ciccone

Sabato 1 Settembre 2018 Domenica 2 Settembre 2018 ore 20,00 Villa Comunale TEATRO DEI BURATTINI dei F.lli Ferraiolo

Sabato 8 Settembre 2018 ore 21,00 Villa Comunale GRAN GALÀ DELLE STELLE Sabato 15 Settembre 2018 ore 20,00 Via Tiberio Solis NOTTE BIANCA DELLO SPORT