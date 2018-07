“Tax Credit Librerie” apertura del portale del Mibact

Di:

Foggia. Il Sindacato Librai e Cartolibrai di Confesercenti Foggia informa che, dopo una lunga collaborazione con il Mibact nella quale ha fornito ai tecnici del Ministero una serie di soluzioni per semplificare la costruzione della richiesta dell’accesso al “tax credit” on line collaborando in tutta la fase di prova del portale, dal prossimo martedì 25 luglio sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito d’imposta come stabilito dal decreto interministeriale n.215 del 24/04/2018.

Attraverso il portale all’indirizzo taxcredit.librari.beniculturali.it, che sarà aperto fino alle ore 12 del 30 settembre, si potrà inserire tutta la documentazione richiesta e definire la domanda per il credito d’imposta per le librerie.

Presso la nostra sede di via Monfalcone 48 a Foggia potrà essere fornita la guida alla compilazione della domanda e tramite il Caaf della Confesercenti Nazionale potranno essere certificati con firma digitale i documenti fiscali occorrenti da allegare alla domanda.