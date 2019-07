Acquisto autobus, respinto ricorso contro Damiano, Di Maio e Ferrantino

Di:

Roma. “Il ricorrente (..) non correla le sue censure alle argomentazioni del Tribunale, che, nell’esaminare la vicenda in concreto, ha escluso che vi fossero nella procedura di affidamento dell’appalto i caratteri tipici di una “gara”, al di là del dato puramente formale della veste assunta”.

Misura cautelare rigettata in tutti i gradi di giudizio

Con recente provvedimento della 6^ sezione penale della Corte di Cassazione di Roma, è stato dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica di Foggia nei confronti di Michele Di Maio, Calitri – 19/09/1969, contro un’ordinanza del gennaio 2019 del Tribunale di Bari che, adito quale giudice dell’appello cautelare, aveva rigettato l’impugnazione proposta dal P.M. contro il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva a sua volta respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del citato Di Maio.

L’accusa

Come da atti, ”In particolare, la misura cautelare personale era stata chiesta in ordine alla provvisoria imputazione di concorso nella turbativa della gara indetta dalla Azienda dei Trasporti del Comune di Foggia per l’acquisto di autobus per il servizio di pubblico trasporto (..): nella specie, il Di Maio, quale rappresentante della società ‘Officine Di Maio’, avrebbe partecipato nel novembre 2016 alla suddetta turbativa con collusioni in concorso con il Direttore generale dell’Azienda, nonché presidente della commissione della gara, ed altri soggetti esponenti della stessa Azienda e componenti della medesima commissione“.

“Secondo il Tribunale, correttamente il primo giudice aveva ritenuto non sussistente la gravità indiziaria, in considerazione della assenza di una gara rilevante (..): l’avviso pubblicato dalla stazione appaltante per l’acquisto degli autobus richiamava l’art. 36 d.lgs n. 50 del 2016 per i cosiddetti contratti “sotto soglia”, che non prevede lo svolgimento di una “gara”, ma di procedure semplificate con affidamento diretto, le cui uniche regole sono la rotazione degli inviti e degli affidamenti e di ampliare le possibilità di aggiudicazione ad altri concorrenti. Nel caso in esame, l’avviso escludeva la natura concorrenziale della trattativa, consentendo alla stazione appaltante di muoversi liberamente nella scelta del contraente. In tale prospettiva, irrilevante risultava per il Tribunale il richiamo da parte dell’appellante all’art. 95 del codice degli appalti”.

Ricorso inammissibile

Contro la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Il ricorso, come detto, è stato dichiarato inammissibile in Cassazione.

Analoga inammissibilità per il ricorso contro Ferrantino e Damiano

Analogamente, con altro provvedimento della Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore di Foggia nei confronti di Ferrantino Raffaele Rosario, Foggia – 10/11/1964, avverso l’ordinanza del 28/01/2019 del Tribunale di Bari.

“Come sopra, il Tribunale di Bari aveva rigettato l’appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Foggia contro il provvedimento del G.i.p. di quel tribunale, reiettivo della richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Raffaele Rosario Ferrantino, indagato, quale presidente del CdA della soc. Ataf s.p.a. di Foggia e in concorso con altri, dei reati di cui agli artt. 353 (capi 2 e 3), con riguardo alle procedure avviata dall’Ataf per l’acquisto di 10 autobus urbani e, rispettivamente, per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio di tre parcheggi cittadini (…)”.

“Il Tribunale confermava la valutazione del G.i.p. circa l’inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai capi 2 e 3, sul rilievo che, a proposito delle turbative descritte nell’imputazione, difettava il presupposto essenziale della “gara” rilevante ai sensi dell’art. 353 cod. pen., perché non erano stati previamente indicati nei relativi bando e avviso pubblico i criteri di selezione e comparazione delle concorrenti manifestazioni d’interesse, lasciando così ampia discrezionalità alla P.A. nella scelta migliore per convenienza, efficienza e opportunità attraverso il contestuale esame delle stesse“.

“Di qui l’irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato in esame, di quelle attività, anche informali, di trattative, mediazione e interlocuzione poste in essere dagli organi amministrativi dell’Ataf con le parti private interessate all’accordo, nonché di eventuali irregolarità formali, quali il denunziato difetto in capo all’impresa Geosolar Costruzioni s.r.I., aggiudicataria del servizio, delle dichiarazioni e certificazioni (..)”.

Al contempo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore di Foggia nei confronti di Damiano Marco, Foggia – 02/06/1975, contro la citata ordinanza del 28/01/2019 del Tribunale di Bari che, anche in questo caso, “rigettava l’appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Foggia avverso il provvedimento del G.i.p. di quel tribunale, reiettivo della richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Marco Damiano, indagato, in concorso con altri, del reato di turbata libertà degli incanti (capo 3), con riguardo alla procedura avviata dall’Ataf s.p.a. di Foggia per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio di tre parcheggi cittadini“.

