ASP SMAR Manfredonia, dal 1° agosto aumenta retta giornaliera

Manfredonia, 24 luglio 2019. Con recente atto del Commissario straordinario dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Smar”, è stato deliberato che “con decorrenza 1° agosto 2019 la retta giornaliera di ospitalità presso l’ASP SMAR di Manfredonia è determinata in euro 47,5 per i posti occupati da autosufficienti ed euro 55,00 per i posti occupati da non autosufficienti”.

Di seguito l’atto integrale

Redazione StatoQuotidiano.it