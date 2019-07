Calcio, Cerignola in festa: l’Audace in serie C

Di:

Cerignola, 24 luglio 2019. Con recente provvedimento, il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto il ricorso presentato dell’Audace Cerignola contro la decisione di escluderlo dai ripescaggi. Da qui, la squadra foggiana disputerà la stagione 2019-20 in serie C.



“Il cielo è sempre più gialloblu” l’urlo soddisfatto del popolo di Cerignola. “Si è scritta una pagina di storia bellissima per la nostra amata città” parole tra i commenti della gente comune.

E Franco Metta tuona soddisfatto dalla sua pagina Facebook “Non è solo sport, non è solo il calcio. È il riscatto di una città che risorge”. Il sindaco ringrazia, ringrazia e poi ancora ringrazia. VINCENZO SIMEONE. GIOVANNI SIMEONE, ANTONIO DE CATA, i TECNICI., i loro OPERAI, le LORO AZIENDE.

“Se siamo in SERIE C” scrive Metta “è merito loro. Della loro professionalità, Abnegazione . Spirito di sacrificio.

Un grazie dal profondo del cuore DA PARTE DI TUTTA QUESTA CITTÀ IN FESTA”.

Ed è dell’ultima ora il suo post in cui Metta rende noti anche gli auguri da parte del vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano

“TUTTI DEVONO SAPERLO.

Ieri sera il VESCOVO DI CERIGNOLA MONS. LUIGI RENNA ha telefonato al SINDACO per complimentarsi e partecipare alla grande festa cittadina.

Don Luigi ancora e sempre vicino a Cerignola e alle Sue istituzioni”.

E non ultima la notizia dei raggiunti e ottenuti 100 milioni di euro di finanziamento per la città di Cerignola, utilizzati in opere pubbliche varie, nell’arco di quattro anni di mandato dell’amministrazione Metta.

Metta esulta, Metta ringrazia, Metta con una punta di orgoglio “I miei predecessori neanche sapevano come si scrivono cifre così”.

Daniela Iannuzzi

