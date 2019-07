“Drug wash”: maxi operazione antidroga nel Foggiano

Di:

Già dalla nottata è in corso una maxi operazione antidroga da parte di Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Foggia. In esecuzione diverse catture e perquisizioni con l’impiego di un centinaio di uomini in tutto e dei Reparti Specializzati delle Forze dell’Ordine.

Smantellato un sodalizio criminale radicato a Lucera (FG) ma spintosi sino al vicino Molise. Il nome convenzionale dell’indagine in questione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è “Drug wash”.