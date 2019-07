Festa a Roma per il compleanno di Beppe Convertini

Di:

Flash impazziti all’arrivo di tantissimi ospiti ed amici provenienti da ogni parte d’Italia per festeggiare il compleanno di Beppe Convertini, a testimonianza della stima e l’affetto nei suoi confronti. E’ un momento felice per l’attore e conduttore che è impegnato tutti i pomeriggi a condurre su Rai 1 “La vita in diretta estate”. La serata è stata organizzata al ristorante Moku di via Tiburtina, dove per l’occasione gli chef hanno dato il meglio di sè stessi preparando un gustoso e variegato menù fusion giapponese, thailandese e cinese, accompagnato da ottimi vini italiani. E sono accorsi in tantissimi, infatti Beppe ha voluto accanto a sé gli amici di sempre e anche i suoi compagni di viaggio.

Prima tra tutti Lisa Marzoli, che lo accompagna nella conduzione del programma pomeridiano e poi tutta la squadra de “La Vita in diretta estate”.

Più di duecento invitati per brindare con lui e candeline finali tra gli applausi e il coro di tutti i presenti che a gran voce hanno intonato la celeberrima “happy birthday”. Tra il coro, una voce molto cara al conduttore, quella della mamma Grazia, arrivata a Roma per festeggiare il suo Beppe. Nessuno è passato senza aver ricevuto le giuste attenzioni del festeggiato e così man mano che la serata andava avanti la sala si è riempita a cominciare da: Michele Cucuzza, Giampiero Ingrassia, con la figlia, Emanuela Aureli, Stefania Orlando con il neo sposo Simone Gianlorenzo, Miriana Trevisan, Angela Melillo, Guenda Goria e il suo papà Amedeo, Monica Marangoni, Valentina Bisti, lo stilista Renato Balestra, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Simona Borioni, Nadia Bengala, Alma Manera, Nathalie Caldonazzo, Fanny Cadeo, Pino Strabioli, Maria Elena Fabi, Donatella Pandimiglio, Manila Nazzaro, Valeria Graci, Patrizia Pellegrino, Enrico Varriale, Daniela Poggi, Maria Rosaria Omaggio, Carolina Rei, Myriam Fecchi, Janet De Nardis, Vira Carbone, Piero Mazzocchetti, Christian Marazziti, Pascal Vicedomini, Antonella Elia, Adriana Russo, Rossella Izzo, Turchese Baracchi, Igor Barbazza. Dulcis in fundo Valeria Marini con la sua mamma Gianna Orrù.

Tre torte, spumante, tanta allegria e un pizzico di emozione finale per il festeggiato per la vicinanza e l’affetto di tutti i presenti.

Ufficio Stampa: Ennio Salomone

fotogallery