Foggia, Felleca: “Un punto di partenza. Con me Pruzzo e Di Bari”

Tra i tre papabili ad essere il prossimo proprietario del Foggia c’è Roberto Felleca, ex patron del Como. L’imprenditore sardo, in un’intervista a Mitico Channel, ha parlato della sua proposta: “La grande opportunità che si sta presentando rispecchia la mia volontà di fare calcio ad un certo livello. Foggia rappresenta per me un punto di partenza per fare bene nel mondo del calcio. Non posso rassicurare in modo tassativo, ma ho vissuto la stessa cosa che è successa a Como, i tifosi mi vedevano con diffidenza. Se la città di Foggia mi accetta, non lascerò mai la società nella situazione in cui l´ho trovata, farò le cose in un certo modo senza fare il passo più lungo della gamba. Quest´anno punteremo a vincere il campionato e parallelamente sistemare la gestione del settore giovanile e delle strutture. Il campo di allenamento è un obiettivo primario, se non lo fai e non è tuo, non puoi lavorare bene… è un dovere mettere le basi, altrimenti non si può fare calci (..)”

fonte www.tuttocalciopuglia.com