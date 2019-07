Manfredonia, rione Sacra Famiglia “da oltre 50 anni la Madonna ci ascolta” (F-V)

Di:

Manfredonia – “UNA festa importante. Un momento di incontro della comunità. Una comunità che attraverso l’organizzazione di eventi può vedere i propri figli crescere in ambienti sani”. E’ quanto detto anni fa a Statoquotidiano dalla sig.ra Anna Maria Ferri, moglie di Ciro Campanella, in attesa della Festa in onore della ‘Madonna della Vergine’ in programma come ogni anno il 26 luglio, giorno di Sant’Anna, nel quartiere della Sacra Famiglia a Manfredonia.

“Attraverso l’impegno di tutti siamo riusciti a dare degli spazi di gioco e di formazione ai nostri figli – spiega Anna Maria – spazi importanti considerando le difficoltà di crescita dei minori quando sono privi di punti di riferimento e di aggregazione”.

“50 anni e la Madonnina non mi abbandona. Ha accompagnato la mia vita, quella di mia moglie, dei miei figli. Mia madre acquistò la statua nel 1963. Poi la ristrutturazione in una bottega. Con mia moglie Anna Maria ho deciso di donarla alla Sacra Famiglia e di onorarla ogni anno con una festa cittadina. Una festa che raccoglie le vite e le emozioni di un quartiere”. Così nel luglio 2013 Ciro Campanella “nell’insula c13 punto di riferimento un po’ per tutti, un pò per tutto“. “Quegli alberi li abbiamo piantati con le nostre mani, questo campo di calcio – dove ragazzi di tutte le età possono giocare gratis – rappresenta una nostra vittoria, dopo esposti e denunce. Lo stesso dicasi per le staccionate, la pulizia dell’area, il parco giochi. Nonostante i problemi persistano, il quartiere della Sacra Famiglia con il tempo è rinato”. La tutela dei beni pubblici attraverso il civismo dei privati. Così 2 anni fa Ciro Campanella “collaboratore” di Don Salvatore Miscio, parroco della Sacra Famiglia, un quartiere che resta “vivibilissimo, un’isola felice”, anche grazie al debellamento della criminalità minorile.

INTERVISTA 25 lug 2013

Redazione StatoQuotidiano.it