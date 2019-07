Mattinata. Sono 20 i “pass” giornalieri per accedere a Baia delle Zagare

Di:

Accesso an­che quest’anno alla baia dei Mergoli o delle Zagare me­diante pass comunale. La commissione straordinaria che amministra il Comune garganico dopo lo scioglimen­to dell’amministrazione per infiltrazione mafiosa decisa dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dopo aver dato atto che “con il ripristino del transito pedonale lungo la scalinata a cielo aperto che collega la struttura ricettiva ivi esistente, gravata da ser­vitù di passaggio, alla sot­tostante spiaggia in località Mergoli, è possibile accedere alla spiaggia ed in particolar modo al tratto ad uso pub­blico che separa le aree og­getto delle due concessioni demaniali”, ha stabilito per questa estate 2019 la rego­lamentazione di accesso a quello che è sicuramente l’arenile pugliese più cono­sciuto al mondo.

