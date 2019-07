Pazienza: “Sono foggiano con forte radice garganica, e questo lo rivendico”

Di:

“Non ho ancora alcun atto ufficiale da parte del Ministero, e preferisco stare qualche passo indietro. In seguito avrò piacere di ricevere le varie attenzioni della stampa e del territorio”. Pasquale Pazienza, professore dell’Università d Foggia, attende l’ultima conferma a presidente del Parco del Gargano, sebbene sia ufficiale. Cioè la riserva di Emiliano- lo riporta ‘Rete Gargano’- è stata sciolta “avendo il governatore espresso formale intesa al Ministero dell’Ambiente per Francesco Tarantini al Parco Alta Murgia e Pasquale Pazienza al Parco del Gargano”.

Alla guida dell’area protetta sulla ‘Montagna del sole’, è la prima volta per un foggiano. Quale “quid” ha portato alla decisione e all’intesa? Pazienza risponde: “Mi scuso se non aggiungo altro ma infrangerei una mia regola cui tengo particolarmente: evitare l’autoreferenzialità”.

Si dice “onorato di ricevere la fiducia dei vari livelli istituzionali, Regione e Ministero, sono consapevole che il percorso intrapreso è lungo e di forte responsabilità, ci daremo da fare”.

I sindaci del Gargano avevano espresso la loro contrarietà a questa nomina perché preferivano un presidente del Gargano, “conoscitore del territorio per rilanciare l’area protetta”. Motivo per cui avevano chiesto ed ottenuto un incontro a Foggia con Emiliano. I parlamentari pugliesi del M5s, invece, avevano subito ratificato i due nomi, con Tarantini all’Alta Murgia, e facendo leva sui “profili curricolari, l’impegno professionale e il legame con il territorio di entrambi”. Un accordo che ha trovato un punto di convergenza, evidentemente, anche con la Lega di Capitanata.

Su tali polemiche, Pazienza precisa: “Sono foggiano ma con una forte radice garganica, e questo lo rivendico. Mio papà è di San Giovanni Rotondo, ho sempre trascorso lì le mie vacanze….quando si riusciva ancora ad andare in vacanza”. Non che ora non trascorra più periodi liberi da impegni, ma “spesso si va all’estero”. Rivolgendosi ai garganici, un po’ “diffidenti” sulla sua nomina, spera che “si possa fare gioco di squadra perché un territorio coeso sa esprimere le proprie esigenze che possono essere riportare ai vari livelli istituzionali”.

Paola Lucino