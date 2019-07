Peschici, violati sigilli a lido bar – ristorante: intervento CP

Di:

Nella giornata del 22 luglio 2019, i militari della Delegazione di Spiaggia di Peschici, coadiuvati dal personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste e dell’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico, esperivano accertamento sui luoghi già in sequestro presso la località Jalillo in agro del Comune di Peschici.

“Giunti sul posto, veniva accertata oltre alla violazione dei sigilli di una struttura adibita a Bar-ristorante e gestione attività Balneare abusiva nonostante a conoscenza del vincolo di sequestro dei manufatti e di parte dell’arenile. Inoltre veniva accertata una occupazione di area demaniale marittima di mq. 700 circa mediante posa di attrezzature balneari composte da n. 61 ombrelloni e n. 116 lettini, in totale assenza di qualsivoglia autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti”, scrivono dalla Capitaneria di Porto.

“Si procedeva dunque alla riapposizione dei sigilli, e a deferire all’A.G. gli abusivi occupatori di arenile mediante attrezzature balneari, poste quest’ultime in sequestro”.

Si coglie l’occasione per ricordare che la partecipazione attiva dei cittadini (anche tramite il numero 1530) alle varie vicissitudini legate al mare risulta essere un ottimo contributo a preservare non solo la vita umana in mare, ma anche a proteggere l’intero ambiente marino.

(Nota stampa, 24 luglio 2019)