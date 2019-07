Promozione Audace, Di Tommaso “Risultato egregio”

Di:

Cerignola. “Il Partito Democratico di Cerignola è lieto di condividere con l’intera cittadinanza l’egregio risultato sportivo conseguito dalla società sportiva “Audace Cerignola””, così la Segretaria del Partito Democratico di Cerignola commenta la promozione in serie C della squadra locale.

“La caparbietà dell’intero staff dirigenziale e sportivo, di una tifoseria che ha sempre creduto nel risultato da ottenere sul campo senza mai abbandonare la società e, soprattutto, gli ingenti investimenti economici della famiglia Grieco hanno fatto sì che il sogno della promozione in serie C si realizzasse.

Siamo certi che l’interesse dell’intera comunità cerignolana nel sostenere la Società in questa grandiosa avventura troverà l’apporto del mondo imprenditoriale, locale e non, nonché il dovuto supporto amministrativo-istituzionale, necessario per il raggiungimento di obbiettivi più ambiziosi, e consentire alla martoriata Cerignola di continuare a sognare”, conclude Ditommaso