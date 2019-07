Puglia, erosione delle coste: procede progetto di ricerca Poliba

Di:

Sono 56 sinora, distribuiti da nord a sud, lungo la dorsale jonica-adriatica, i lidi balneari pugliesi che collaborano con il Progetto di ri­cerca «Stimare», dedicato allo studio del fe­nomeno dell’erosione costiera. Concepito dal Politecnico di Bari e dall’Uni­versità di Bologna e finanziato con 340 mila euro dal Ministero dell’Ambiente, il progetto vede il diretto coinvolgimento del Comune di Margherita di Savoia (comune in cui il fe­nomeno è fortemente avvertito); Cervia e Riccione in Romagna. Di durata biennale, avviato sul finire del 2018, il progetto punta ad individuare opere innovative di protezione dei litorali, sistemi di monitoraggio costiero e me­todi di valutazione del rischio. Le due università hanno così lavorato alla realizzazione di impianti pilota e l’acquisto di attrezzature.

Sull’impianto pilota di Marghe­rita di Savoia, sono stati discussi con la Re­gione Puglia i dettagli operativi e a breve sa­ranno avviate le attività sul campo mentre i test di laboratorio delle opere previste (simu­lazione con canale di moto ondoso) sono già a buon punto di avanzamento. Oltre all’impegno del Comune di Margherita e della Regione Puglia, sono in atto altre iniziative a cui il Poliba partecipa con finalità di studio del fe­nomeno erosivo costiero, tra questi quella av­viata nel Comune di Monopoli, in due distinti luoghi: presso lido «Pantano», a nord della città e la spiaggia pubblica di «Cala Porta Vecchia», a sud, all’esterno della cinta muraria. In definitiva, spiegano dal Politecnico, è una sorta di azione di «manutenzione» delle spiag­ge, con costi contenuti e ripetibile periodi­camente. Operativamente si tratta di «petti­nare» i fondali asportando gli strati super­ficiali del fondale e, successivamente di pom­pare la sabbia aspirata sul bagnasciuga, au­mentando così la superficie di spiaggia frui­bile. Nel caso di Monopoli, lido «Pantano», il lavoro è stato già completato e ha visto un incremento della spiaggia di circa 20 metri, mentre i lavori della spiaggia libera di «Cala Porta Vecchia», sono in fase di conclusione.