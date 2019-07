Scuole sicure e contrasto alla droga: siglato il protocollo con la Prefettura

Di:

Foggia. E’ stato sottoscritto presso la Prefettura di Foggia il protocollo d’intesa “Scuole sicure 2019-2020” in tema di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. La sottoscrizione è avvenuta tra il prefetto di Foggia Raffaele Grassi e il sindaco Franco Landella. Il protocollo permetterà di poter accedere ad una somma pari a euro 56.112,11 assegnata dal ministero dell’Interno per prevenire e contrastare lo spaccio di droga. L’iniziativa prenderà avvio il 21 ottobre e si concluderà al termine dell’attività scolastica.

Il nuovo bando

Il nuovo bando riguarda 100 comuni dopo la prima fase che ne ha coinvolti 15, e fu realizzata con 2,5 milioni di euro, fondi stanziati dal Viminale per la sicurezza.

Sul sito del Ministero dell’Interno sono riportati alcuni numeri dei risultati conseguiti: 340 istituti scolastici coinvolti, 13,4 chili di droga sequestrati tra marijuana, hashish, cocaina, eroina ed ecstasy, 17mila agenti, tra polizia locale e forze di polizia contro lo spaccio davanti alle scuole, 21 arresti, 33 persone denunciate, 700 le multe, 8.000 servizi dedicati.

Gabriella Grilli: “Serve rispetto per tutte le regole”

Stato Quotidiano sul progetto “Scuole sicure” ha ascoltato il parere di due dirigenti scolastici di Foggia: Giuseppe Trecca, preside dell’istituto ‘Lanza-Perugini, e Gabriella Grilli, preside del liceo scientifico ‘Volta’.

Secondo Gabriella Grilli “questa nuova sperimentazione è da provare, il controllo è molto utile per il territorio ma non basta, si deve puntare di più sulla presa di coscienza del rispetto di tutte le regole. Bisogna agire sulla formazione, non solo agli studenti ma anche alle famiglie. Questo in un contesto in cui il ‘controllo’ riguardi anche la città: le sanzioni amministrative per chi deposita i rifiuti vicino ai cassonetti sono state annunciate dal sindaco ma non attuate, in città non si può girare. Servono vigili, video-sorveglianza. Sul progetto specifico, aspettiamo di vederlo applicato”.

Sull’iniziativa, il parere del preside Giuseppe Trecca: “Il mio orientamento è sicuramente favorevole, non riesco ad immaginare, d’altronde, come si potrebbe essere contrari a che le forze dell’ordine facciano rispettare la legalità in qualunque posto e a qualunque età. Il sospetto che nella scuola possa girare della droga – soprattutto nelle scuole periferiche e con problemi sociali e di inclusione più forti- è abbastanza diffuso. La società italiana, e la scuola in particolare, hanno vissuto un processo di radicale perdita di autorevolezza e la legittima lotta all’autoritarismo ha prodotto, alla lunga, la legittimazione di ogni forma permissivismo. Sono sicuramente convinto che non saranno la polizia e le forze dell’ordine a restituire credibilità e autorevolezza alla scuola e ai suoi operatori, ma un quadro di legalità, di rispetto delle regole, di repressione dei reati, crea condizioni più favorevoli per una comunità educante.

