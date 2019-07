Di:

Sei andato in piscina o al mare e devi tornare a casa in auto ma ti senti più comodo a piedi nudi che non con le ciabatte? Probabilmente ti chiederai che cosa succederebbe se ti fermasse una pattuglia della Polizia per un normale controllo e ti trovasse senza calzature di alcun tipo. Non sei l’unico: ogni anno, ci sono tanti automobilisti che si domandano se si può guidare scalzi.

Domanda legittima, visto che il vecchio Codice della strada prevedeva una bella multa per chi si metteva al volante senza scarpe chiude o, comunque, allacciate nella parte posteriore del piede. Con il Codice attualmente in vigore è cambiato qualcosa?

fonte, articolo completo su www.laleggepertutti