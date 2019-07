Stornara. Baby K rifiuta foto con ammalati e disabili, scatta la polemica

Di:

Una situazione incresciosa si sarebbe verificata durante il Festival del Rap, nella serata in cui si è esibita Baby K, nell’area mercatale di Stornara. Al termine del concerto, tenutosi nella serata di lunedì 22, la biondissima rapper avrebbe rifiutato delle foto in compagnia di giovanissimi fan disabili e ammalati. A raccontare questa spiacevole situazione sono stati gli stessi parenti dei ragazzi, utilizzando lo strumento di Facebook e precisando che quanto accaduto non sia stato di responsabilità degli amministratori di Stornara, né degli organizzatori del Festival del Rap ma solo ed esclusivamente della cantante che si sarebbe giustificata, tramite il suo agente, dicendo di essere “incazzata”.

“Voglio pubblicare cosa ieri sera è successo a mia nipote uscita dall’ospedale per vedere la maleducata Baby k” – scrive la zia di una bambina attualmente in chemioterapia. “Nonostante l’interessamento del sindaco, del vice sindaco e delle forze d’ordine la suddetta cantante si è rifiutata di fare anche solo una foto con la bambina. Io come mamma e come zia mi vergogno per questa persona di GRANDE umanità nonostante fossero al corrente della situazione: VERGOGNA!!! Non ci sono parole”. La bimba dopo un’estenuante attesa, dolorante per gli effetti della chemio, è stata costretta a desistere allontanandosi tristemente dall’area concerto.

