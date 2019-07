Torre dell’Orso, dieci intossicati nel villaggio vacanze

Di:

Dieci casi di intossicazione alimentare si sono registrati in un villaggio vacanze del Salento. E’ accaduto in serata quando al centralino del 118 sono arrivate le prime telefonate di soccorso. Si tratta di un villaggio turistico ubicato a Torre dell’Orso, marina di Melendugno, dove al momento sono presenti oltre 700 villeggianti. in tutto sarebbero una ventina le persone che hanno richiesto le cure mediche. Le persone soccorse, tra cui una bambina di dieci anni, hanno manifestano tutte gli stessi sintomi: nausea, vomito e diarrea. Per tre di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sul posto è giunto personale dell’Asl per le verifiche del caso.

fonte norbaonline