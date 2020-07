Adidas, Gucci, Puma: scoperto laboratorio contraffazione a Molfetta

Bari, 24 luglio 2020. I Finanzieri della Tenenza di Molfetta, nell’ambito di autonoma attività info-investigativa a tutela dei “Distretti Industriali”, hanno individuato un laboratorio clandestino per la fabbricazione di capi di abbigliamento in parte contraffatti. L’immobile, utilizzato da un cittadino residente a Molfetta, era stato allestito di tutto punto: macchine per la cucitura, macchine per la ricamatura, personal computer impiegati anche per apporre sui capi di abbigliamento marchi di prestigiose griffe nazionali ed internaziona li: Adidas, Gucci, Puma. Singolare è stato il ritrovamento di nr. 23 dispositivi di protezione individuale (mascherine) in tessuto, recanti i marchi suindicati addirittura ricamati.

L’attività di polizia giudiziaria si concludeva con il sequestro dei capi contraffatti, dell’immobile e dei macchinari. Il soggetto titolare della predetta attività è stato denunziato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato ex art. 473 del codice penale “Contraffazione alterazione o uso di marchi o segni distinti ovvero di brevetti, modelli e disegni”.

L’azione di servizio sottolinea, ancora una volta, il costante presidio attuato sul territorio dalla Guardia di Finanza a difesa della legalità, volto a contrastare tutti quei comportamenti illeciti, in grado di minare la sana e leale concorrenza tra gli operatori del mercato, danneggiando le imprese ed i lavoratori onesti e, più in generale, l’economia del nostro Paese.