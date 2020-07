Assaltano portavalori sull’a14, chiuso tratto Cerignola Est: indagini

Roma, 24 luglio 2020 – Poco prima delle 16:00, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Cerignola Est e il bivio con la A16 Napoli-Canosa in entrambe le direzioni a causa di una rapina a un porta valori avvenuto all’altezza del km 602,7. Sul luogo dell’evento sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Al momento nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registrano 2 di km di coda in direzione Pescara e 2 di km di coda in direzione Bari.

“Agli utenti che da Pescara sono diretti verso Bari, uscire a Cerignola Est, proseguire lungo la viabilità ordinaria in direzione Bari e rientrare in A14 a Canosa; percorso inverso per chi da Bari è diretto verso Pescara. Agli utenti che da Pescara sono diretti verso Napoli, uscire a Cerignola Est, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A16 a Cerignola Ovest; percorso inverso per chi da Napoli è diretto verso Pescara“.

