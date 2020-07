Covid Provincia di Foggia: la situazione aggiornata al 24 luglio (mappa)

Foggia, 24 luglio 2020. Aumento di positività Covid in Puglia: dopo i 9 casi di ieri, come riporta il bollettino epidemiologico diramato dal Dipartimento Promozione della salute, 13 nuovi casi registrati oggi.

Il bollettino è stato divulgato via e-mail alle ore 14.36, mentre altre testate giornalistiche avevano già pubblicato i dati, che di seguito si riportano: oggi venerdì 24 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1901 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 13 casi positivi: 6 nella provincia di Foggia e 7 in quella di Lecce . E’ stato registrato un solo decesso, nella provincia di Foggia.

In relazione al focolaio in provincia di Foggia il direttore della Asl Vito Piazzolla dichiara: “Un focolaio di COVID-19 è stato accertato in un comune della provincia di Foggia. Al momento risultano positive 5 persone. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Foggia si è immediatamente attivato per ricostruire la catena dei contatti ponendo in isolamento domiciliare circa 60 persone. È in corso l’esecuzione dei tamponi, una parte dei quali ha già dato esito negativo. Su tutte le persone interessate è stata attivata la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli ministeriali e regionali che consentirà di monitorarle giornalmente a domicilio. Al momento, sia le persone positive che i contatti sono asintomatici”.

Con riferimento ai casi positivi della provincia di Lecce il direttore generale della Asl Rodolfo Rollo dichiara: “Allo stato attuale nella provincia di Lecce, ai 5 casi d’importazione da Paesi extracomunitari si aggiunge un focolaio di 7 casi sviluppati attorno ad un sanitario attualmente ricoverato. I nuovi casi positivi erano già in isolamento in quanto contatti stretti del caso indice. A seguito delle nuove positività il Servizio di Igiene Pubblica ha esteso l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti e circoscrivere il focolaio”.