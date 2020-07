Ischitella, 24 luglio 2020. È stato registrato un nuovo caso positivo al covid-19 per un paziente di Ischitella. A dare comunicazione è stato lo stesso sindaco Carlo Guerra in un video comunicato trasmesso via social nelle ultime ore, rassicurando però che il soggetto affetto non ha soggiornato e né attraversato il territorio di Ischitella durante questa sua fase sanitaria.

Il paziente, nel periodo di marzo-aprile, era stato ricoverato per altri problemi di salute presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove pare abbia contratto l’infezione da covid. Passata la malattia, il paziente è stato trasferito in un’altra struttura sanitaria, sempre senza attraversare il territorio di Ischitella.

In quest’ultima struttura il paziente è ritornato a stare male senza presentare i comuni sintomi che identificano l’infezione da covid. Di conseguenza è stato ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Foggia, dove è stato sottoposto a una verifica epidemiologica con tampone, dalla quale è risultata ancora una volta la positività al covid-19, anche se la carica virale pare sia debole.

Nessuna criticità nel territorio di Ischitella quindi, ma il sindaco ha invitato comunque alla prudenza sottolineando che l’emergenza non è ancora finita. Guerra ha nuovamente richiamato il rispetto delle regole minime sanitarie, quali il distanziamento sociale, l’uso della mascherina in locali chiusi ed esercizi pubblici, e l’abitudine di lavarsi le mani.

Articolo di Valerio Agricola