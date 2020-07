Fitto nella bottega artigiana di Grottaglie per spiegare come si crea il “pumo”

Per questa campagna elettorale ho scelto il Pumo perchè è benaugurante per il futuro della nostra regione, ma soprattutto perchè è il frutto del lavoro dell'artigianato pugliese.Sono a Grottaglie per incontrare il maestro Giuseppe Fasano nella sua meravigliosa bottega…Seguitemi Pubblicato da Raffaele Fitto su Venerdì 24 luglio 2020

Fitto spiega il percorso del “Pumo” che ha scelto nel suo simbolo elettorale recandosi in una bottega di ceramica a Grottaglie che lo produce. E’ un’antica chiesa del 200 d.C, l’azienda si tramanda di padre in figlio dal 1620, sono 65 le botteghe nella strada. “L’ho regalato a tuo padre, a te la prima volta che sei diventato presidente della Regione, con questa pigna veramente mi hai onorato”, gli dice l’artigiano. Fra gli oggetti decorati ce n’è uno con il ponte girevole di Taranto su cui Raffaele Fitto lascia la sua firma. “Un simbolo benaugurante per la Puglia, non voglio polemizzare tanto la gente sa cosa è successo in questi anni in Puglia”.