Mattinata, 24 lugli o2020. La baia di mattinatella rappresenta, con la sua spiaggia, un’eccellenza dei paesaggi marini del Gargano. Il sito internazionale Skyscanner l’ha di recente inserita al secondo posto fra le 10 spiagge più belle del Gargano. La sua peculiarità, oltre la conoide di Mattinatella che è un geotipo di geoformazione di tipo alluvionale sedimentaria, è senz’altro rappresentata dalla grande bellezza della sua ghiaia fatta di ciotoli multi colori e dalle mille sfumature. Ciotoli di pezzatura media di un centimetro di origine di selce e calcare non di rado si nota la presenza di piccoli ciotoli neri di origine vulcanica residui del vicini vulcano Vulture quando era ancora attivo.

I colori e la bellezza e la piccola dimensione della ghiaia sono le caratteristiche più apprezzate dai turisti. Va detto che la spiaggia non ha mai sofferto del fenomeno erosivo delle coste da parte del mare. Essa risulta in equilibrio dinamico nel senso che a secondo del prevalere del grecale o dello scirocco la spiaggia risulta un anno leggermente più larga in nel versante est o ad ovest ma la quantità della ghiaia è la stessa.

Come è noto (vedi immagini in allegato) la spiaggia è oggetto di un intervento di messa in sicurezza della falesia. Intervento fatto egregiamente con la messa in opera di una rete di contenimento che effettivamente l’ha messa in sicurezza. Ad ottobre riprenderanno i lavori del progetto di messa in sicurezza con il “killeraggio della spiaggia”,l a morte della grande bellezza. Difatti il progetto prevede l’allargamento della spiaggia di 12 metri con il ripascimento con ciotoli di grandi dimensioni con diametro medio che superano i 5 centimetri. Trasportati da almeno 500 camion da una cava di Barletta. Per quale motivo non si capisce. Come non si capisce come la Soprintendenza, il Parco Nazionale abbiano autorizzato questo scempio.

Assordante è il silenzio del comune di Mattinata e della sua componente civica. Il progetto comprende anche baia delle Zagare, spiaggia iconica della Puglia per bellezza, il progetto prevede il ripascimento anche lì?.

È da sottolineare che nel sito Mattinatella sono apposti ogni tipo di vicolo da parte delle istituzioni. Già soffre la presenza ingombrante dell’itticultura che deturpa le sue acque cristalline e quasi sempre esala miasmi vergognosi, la magistratura ha aperto un inchiesta e ad oggi non si sa niente. La bellezza dei ciotoli di Mattinatella e della Baia delle Zagare rappresentano un unicum, un geotipo che la natura per milioni di anni ci ha donato, perché distruggerla con il ripascimento di materiale che nulla ha che vedere con l’evoluzione geologica del Gargano?. Perché distruggere tanta bellezza nel silenzio e nell’indifferenza del Parco Nazionale, della Soprintendenza, delle istituzioni locali e dei garganici?. Questo appello vuole stimolare e spingere le istituzioni, il mondo associativo e’ opinione pubblica a prendere coscienza della gravità di tale intervento, anzi insieme dovrebbero agire per far inserire la ghiaia delle spiagge del versante sud del Gargano, Mattinatella, Baia delle Zagare, Vignanotica, tra gli elenchi dei geositi Pugliesi per essere valorizzati e tutelati e non distrutti.

Questo territorio se non valorizza e tutela il suo patrimonio paesaggistico quale turismo vuole promuovere?.Quale futuro Immagina per i propri figli?.

Infine voglio segnalare che la ditta durante i lavori ha sversato sulla battigia sotto la falesia di calcare massi di risulta dei lavori di messa insicurezza del diametro medio di mezzo metro l’ uno rendendo la caletta che era il paradiso dei bimbi, a forma di grande vasca e con una piccola ghiaia difatti inaccessibile.