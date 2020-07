“Muriana interrogato per tre ore: su Rigopiano ho agito nel giusto”

(ilcentro)Tre ore di interrogatorio, coperto da strettissimo riserbo, ieri mattina in procura per l’ex capo della squadra mobile di Pescara, Pierfrancesco Muriana, indagato per calunnia per un suo esposto contro i carabinieri forestali che indagarono sul disastro di Rigopiano: “Ero convinto di agire nel giusto e che fosse un mio dovere denunciare quei fatti”, avrebbe detto in sintesi il dirigente di polizia. A distanza di oltre un mese dal tentativo di suicidio messo in atto dall’attuale dirigente della mobile di Manfredonia, avvenuto il 17 giugno scorso, proprio nel momento in cui in procura tutti lo attendevano per sostenere questo interrogatorio, questa volta Muriana si è presentato alle 11 di ieri mattina a Palazzo di giustizia, accompagnato dai suoi legali, gli avvocati Augusto La Morgia e Marco Spagnuolo, per comparire davanti al procuratore aggiunto Anna Rita Mantini e al sostituto Luca Sciarretta.



