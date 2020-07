Manfredonia. “Ok gli incivili, ma si possono mettere due cestini in cr.. per le vie della città?”

Manfredonia, 24 luglio 2020. “Buongiorno StatoQuotidiano, sono una cittadina di Manfredonia, anche se vivo fuori città da ormai molti anni. Torno a Manfredonia sempre volentieri, perché la sento la mia città, ma purtroppo ogni volta che torno, non posso che notare la grave situazione di dissesto della città che potrebbe essere veramente bella, ma viene quotidianamente deturpata dai cittadini stessi a causa dell’inciviltà che regna sovrana.

Le strade sono sporche, cacche di cani ovunque, immondizia varia sparsa per le strade e nelle villette adiacenti alle abitazioni che pullulano di ogni schifezza oltre che ormai selve a causa dell’erba, secca, che le divora; strade con buche degne di un bombardamento, non si sa se recente o appartenente ad un passato lontano… Alberi deformi con rami e foglie che quasi raggiungono il terreno, occorre fare lo slalom per non picchiare la testa. Ma cos’è una giungla? No, è Manfredonia, così bella, ma così tanto maltrattata e, soprattutto, nessun valido intervento che riesca a fermare questa degenerazione. Ma le altre città come fanno?

Sicuramente un modo ci sarà. Situazione ancora più degenerata da quando c’è stato il commissariamento e la domanda sorge spontanea: cosa stanno facendo? La risposta non so quale possa essere. Mi interrogavo sulle funzioni del commissario e leggevo:”Durante il periodo di scioglimento, il commissario esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto che lo ha nominato; normalmente unisce in sé tutti i poteri degli organi del comune o provincia: sindaco o presidente, giunta e consiglio. In virtù di tali poteri può compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione; tuttavia, non dovendo rispondere agli elettori, difficilmente assume decisioni di portata strategica”. Quindi? Cosa stanno facendo?

La risposta è: boh! Per parlare delle cose basilari: mancano i cestini lungo le strade, quelli che ci sono sono stati rotti (si veda la villa comunale). I cittadini dove devono buttare le carte, le cacche dei propri animali? La carta può anche tenerla in tasca, ma la cacca? Ci sono molte zone della città totalmente sprovviste di cestini che si possono trovare solo sul lungomare e sono stracolmi. Per fare solo un esempio da via dei Veneziani a via Dante, fino ad arrivare sul lungomare, non c’è neanche un cestino! È veramente disarmante tutto ciò.

Per non parlare dell’ultimo atto di vandalismo che si è concretizzato sulla rottura delle panchine nella piazzetta dedicata ai maestri d’ascia. Se si continua così Manfredonia diventerà un rottame. Ma finché c’è il reddito di cittadinanza, c’è speranza. E chi in teoria vorrebbe lavorare, continua ad essere pagato per non fare niente. Evviva”.

Clara Palumbo