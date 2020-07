Omicidio Rocco Dedda, confermata custodia in carcere per Giuseppe Albanese

Roma, 24 luglio 2020. “Il rilievo per il quale l’individuazione del movente dell’omicidio di Dedda Rocco nella sanguinosa faida di mafia, esplosa nella città di Foggia, tra fazioni (batterie) contrapposte – la ‘Sinesi/Francavilla’, nella quale militava la vittima, e la’

Moretti/Pellegrino/Lanza, nella cui orbita gravitava Albanese Giuseppe -, sarebbe frutto di

illazione è affetto da pari genericità per aspecificità”.

E’ un passaggio della sentenza con la quale la Corte di Cassazione di Roma (5^ Sezione Penale, Presidente: Stefano Palla, data udienza: 06/07/2020), ha “rigettato il ricorso proposto da Giuseppe Albanese, nato a Foggia il 27.10.1980, contro l’ordinanza del 23/12/2019 del Tribunale della Libertà di Bari, che aveva rigettato il ricorso contro l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere adottata nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Bari, il 14 dicembre 2018, in relazione alla contestazione provvisoria dei delitti di cui agli artt. 575, 577, comma 1, n. 3 e 416-bis 1, cod.pen. e 10, 12 e 14 I. n. 497/1974 e 416-bis 1, cod.pen., quanto all’omicidio, premeditato e commesso con l’aggravante mafiosa, di Dedda Rocco, commesso in Foggia il 23 gennaio 2016″.

“Il Tribunale è stato chiamato a rivalutare il quadro di gravità indiziaria e le esigenze cautelari a carico del ricorrente a seguito dell’annullamento con rinvio – disposto da questa Corte con sentenza della Prima Sezione n. 48698 del 26 giugno 2019 – dell’ordinanza del 14 gennaio 2019 del Tribunale della Libertà di Bari che aveva annullato l’ordinanza coercitiva sopra menzionata”.

“Con la sentenza rescindente il giudice del rinvio è stato onerato di procedere ad una valutazione completa di tutti gli elementi disponibili, in una sintesi che consentisse di stabilire se questi, nel loro insieme, costituissero una grave base indiziaria a carico dell’Albanese, eventualmente apprezzando, all’esito, la sussistenza delle esigenze cautelari”.

“La Corte, in particolare, ha sollecitato il giudice di merito a compiere un rinnovato esame dell’attendibilità dei collaboratori di giustizia Bruno Raffaele e Nuzzi Pietro Antonio – che avevano reso dichiarazioni, anche de relato, circa il riconoscimento dell’Albanese nelle immagini, diffuse tramite la televisione, ritraenti gli autori dell’omicidio intenti alla fuga – ed a nuovamente motivare in ordine al contributo all’individuazione degli utilizzatori delle schede telefoniche monitorate offerto dalla ricostruzione delle celle telefoniche svolto dal servizio SCO della Polizia di Stato”.