Parco Archeologico di Manfredonia “a breve verrà annunciata la riapertura”

Bari, 24 luglio 2020. “Oggi ho incontrato, tramite videochiamata, il nuovo direttore del parco santa Maria di Siponto, l’architetto Francesco Longobardi. L’incontro si è svolto su mia sollecitazione, per avere notizie circa la chiusura del Parco Archeologico. Questa chiusura è, chiaramente, un grave danno d’immagine per il nostro territorio, sia dal punto di vista turistico che commerciale. Per questa ragione, è stata mia cura capire che tempi fossero necessari per una riapertura.